Orbán Viktor Hatvanba is elviszi a nemzeti petíciót – minden, amit a mai háborúellenes gyűlésről tudni érdemes

A 2025 novemberében Győrben útjára indított háborúellenes gyűlések idén már heti rendszerességgel követik egymást. A miskolci és a kaposvári állomást január utolsó napján Heves vármegye harmadik legnagyobb városa, Hatvan követi – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor a nemzeti petíció frissen elkészült kérdőívét mutatja a kaposvári háborúellenes gyűlés résztvevőinek (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Ákos)

A telt házas kaposvári háborúellenes gyűlés után január 31-én a Zagyva folyó völgyében találkoznak a hazánkért tenni akaró patrióták. A megszokott módon zene, politikai beszédek és közösségi gondolkodás teszi teljessé a rendezvényt.

Hatvan felkészül: a háborúellenes gyűlés programja

A miniszterelnök beszédét megelőzően számos politikus felszólal, a ceremóniamesterek Rákay Philip és Németh Balázs lesznek. Heves vármegye fideszes országgyűlési képviselői mellett

beszédet mond Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is.



Az esemény zárásaként Orbán Viktor válaszol a közönség soraiból érkező kérdésekre. A HírTV és az Origo is élőben közvetít az eseményről.

Háborúellenes gyűlés Hatvanban.

A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért.

Orbán Viktor legfontosabb üzenetei Kaposvárról

A miniszterelnök a múlt heti, kaposvári felszólalásában kifejtette: a veszélyek korában élünk, és lesznek még veszélyes pillanatok. Európát közvetlen háborús veszély fenyegeti, a fiatalokat több európai országban ismét katonai szolgálatr akényszerítik. A miniszterelnök hangsúlyozta:

most nem a kísérletezés ideje van; biztosra kell mennünk, és a Fidesz a biztos választás.

A miniszterelnök legfontosabb gondolatai Kaposvárról: