Orbán Viktor Hatvanba is elviszi a nemzeti petíciót – minden, amit a mai háborúellenes gyűlésről tudni érdemes

A 2025 novemberében Győrben útjára indított háborúellenes gyűlések idén már heti rendszerességgel követik egymást. A miskolci és a kaposvári állomást január utolsó napján Heves vármegye harmadik legnagyobb városa, Hatvan követi – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
A telt házas kaposvári háborúellenes gyűlés után január 31-én a Zagyva folyó völgyében találkoznak a hazánkért tenni akaró patrióták. A megszokott módon zene, politikai beszédek és közösségi gondolkodás teszi teljessé a rendezvényt.
Hatvan felkészül: a háborúellenes gyűlés programja
A miniszterelnök beszédét megelőzően számos politikus felszólal, a ceremóniamesterek Rákay Philip és Németh Balázs lesznek. Heves vármegye fideszes országgyűlési képviselői mellett
beszédet mond Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is.
Az esemény zárásaként Orbán Viktor válaszol a közönség soraiból érkező kérdésekre. A HírTV és az Origo is élőben közvetít az eseményről.
A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért.
Orbán Viktor legfontosabb üzenetei Kaposvárról
A miniszterelnök a múlt heti, kaposvári felszólalásában kifejtette: a veszélyek korában élünk, és lesznek még veszélyes pillanatok. Európát közvetlen háborús veszély fenyegeti, a fiatalokat több európai országban ismét katonai szolgálatr akényszerítik. A miniszterelnök hangsúlyozta:
most nem a kísérletezés ideje van; biztosra kell mennünk, és a Fidesz a biztos választás.
A miniszterelnök legfontosabb gondolatai Kaposvárról:
- Ha a nemzeti kormány marad, marad a rezsicsökkentés. Ha egy brüsszeli kormány, a Tisza-kormány jön, akkor a rezsicsökkentésnek befellegzett.
- Ha jön a Tisza, az ingyenes egészségügyi rendszernek vége. Minden megyeközpontban kell lenni egy erős megyei kórháznak, amely gondoskodik a vármegyében élők egészségügyi ellátásáról. Ha ugyanis a Tisza Párt kórházfejlesztési programja valósulna meg, akkor a megyei kórházaknak „kampó”, azaz végük van.
- Brüsszel a magyar gazdák ellenfele. Ha meg tudjuk védeni a mezőgazdaságot, akkor meg tudjuk védeni az emberek fogyasztását, boldogulását. Ezért fontos, hogy legyen magyar falu, legyen magyar vidék, legyen magyar mezőgazdaság
- Ukrajnát kívül kell tartani az Európai Unión. Ukrajna hosszabb távon is bizonytalan, hol békés, hol háborús övezet marad, ezért északkeleti szomszédunkat kívül kell tartani az Európai Unión. Szükség van ugyanakkor egy stratégiai együttműködésre Ukrajnával, de jogot adni az EU-ba való belépésre, és ezzel együtt a háború importálására óriási veszélyt jelent.
- Nincs itt a kísérletezés ideje, most biztosra kell mennünk. Mindannyiunkat fenyeget a gazdasági csőd, ha nem állunk ellent mindannak, amit Brüsszel és az EU fővárosából ide küldött leendő bábkormány, a Tisza-kormány képviselői akarnak. Ezért a Fidesz a biztos választás.
Háborúellenes gyűlések: jön a nyolcadik
A Digitális Polgári Körök országos találkozói 2025 késő őszén kezdődtek. Eddig az alábbi városokban tartottak háborúellenes gyűlést:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 22-én Szegeden
- január 17-én Miskolcon
- január 24-én Kaposváron.
Ezt követően a miniszterelnök a közösségi oldalán üzente meg:
Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!”