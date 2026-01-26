Orbán Viktor: Én ott leszek mindig. Kezemben a zászló. Fel, győzelemre!

Hírlevél
A miniszterelnök a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti érdekek védelmét szolgáló összefogás mindig számíthat rá.
Orbán Viktor a közösségi oldalán egy olyan videós bejegyzést tett közzé, amely arra emlékeztet, amikor a kaposvári háborúellenes gyűlésen arról beszélt, hogy a nemzeti oldal mindig az ő zászlója alatt egyesülhet a magyar nemzeti érdekek védelmében.

Orbán Viktor: Ez egy olyan zászló lesz ami alá gyülekezni mindig mindig büszkeséget jelent
A miniszterelnök a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti érdekek védelmét szolgáló összefogás mindig számíthat rá.  Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Én ott leszek, ahol lenni kell és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni. Ez egy olyan zászló lesz, ami alá gyülekezni mindig mindig büszkeséget jelent”

- hangzik el a bejegyzésben Orbán Viktortól.

 

