Orbán Viktor: Én ott leszek mindig. Kezemben a zászló. Fel, győzelemre!

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy olyan videós bejegyzést tett közzé, amely arra emlékeztet, amikor a kaposvári háborúellenes gyűlésen arról beszélt, hogy a nemzeti oldal mindig az ő zászlója alatt egyesülhet a magyar nemzeti érdekek védelmében.

A miniszterelnök a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti érdekek védelmét szolgáló összefogás mindig számíthat rá. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: Ez egy olyan zászló lesz ami alá gyülekezni mindig mindig büszkeséget jelent

Én ott leszek, ahol lenni kell és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni. Ez egy olyan zászló lesz, ami alá gyülekezni mindig mindig büszkeséget jelent”

- hangzik el a bejegyzésben Orbán Viktortól.