Orbán Viktor elárulta, hogy miért fognak győzni áprilisban

Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, több ezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat – írta Orbán Viktor hétfőn, Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: Erre csak mi vagyunk képesek

A miniszterelnök hozzátette, kell is az erő, mert nagy dolgokra készülnek, ugyanis, ahogyan fogalmazott:

Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni.”

Orbán Viktor megjegyezte, ezzel szemben:

megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját

bővítettük a családi adókedvezményeket

bevezetjük a 14. havi nyugdíjat

a rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal

A miniszterelnök rámutatott arra, hogy azért fognak győzni idén áprilisban, mert minderre csak ők képesek.

És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!”

– tette hozzá.