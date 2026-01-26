Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor elárulta, hogy miért fognak győzni áprilisban

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök a kaposvári háborúellenes gyűlést követően mondta el a két legfontosabb dolgot a választásokkal kapcsolatban. Orbán Viktor azt is elmondta, ki az, aki biztosan jól jár.
orbán viktorfideszválasztáserő

Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, több ezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat – írta Orbán Viktor hétfőn, Facebook-oldalán.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Kaposvár, DPKKaposvár, 2026.01.24. Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: Erre csak mi vagyunk képesek

A miniszterelnök hozzátette, kell is az erő, mert nagy dolgokra készülnek, ugyanis, ahogyan fogalmazott:

Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni.”

Orbán Viktor megjegyezte, ezzel szemben:

  • megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját
  • bővítettük a családi adókedvezményeket
  • bevezetjük a 14. havi nyugdíjat
  • a rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal

A miniszterelnök rámutatott arra, hogy azért fognak győzni idén áprilisban, mert minderre csak ők képesek.

És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!”

– tette hozzá.

 

