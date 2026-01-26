Orbán Viktor elárulta, hogy miért fognak győzni áprilisban

A miniszterelnök a kaposvári háborúellenes gyűlést követően mondta el a két legfontosabb dolgot a választásokkal kapcsolatban. Orbán Viktor azt is elmondta, ki az, aki biztosan jól jár.
Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, több ezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat – írta Orbán Viktor hétfőn, Facebook-oldalán.
Orbán Viktor: Erre csak mi vagyunk képesek
A miniszterelnök hozzátette, kell is az erő, mert nagy dolgokra készülnek, ugyanis, ahogyan fogalmazott:
Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni.”
Orbán Viktor megjegyezte, ezzel szemben:
- megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját
- bővítettük a családi adókedvezményeket
- bevezetjük a 14. havi nyugdíjat
- a rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal
A miniszterelnök rámutatott arra, hogy azért fognak győzni idén áprilisban, mert minderre csak ők képesek.
És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!”
– tette hozzá.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!