Rendkívüli

Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

Magyarok tömegeit mentheti meg: itt az új fegyver a szívroham és a stroke ellen

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Politikai ülések helyett haditanácsot tartanak Európa vezetői 

A miniszterelnök minden eddiginél hangsúlyosabban figyelmeztet: a háború csupán egy kőhajításnyira van. Orbán Viktor kiemelte, hogy a nyugat-európai vezetők már a győzelem lehetőségét pedzegetik.
Orbán ViktorBrüsszelválasztás2026Ukrajna

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyben Orbán Viktor a háború közelségére hívja fel a figyelmet.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Orbán Viktor: Ezek háborúba mennének

A miniszterelnök elmondása szerint a politikai ülések az utóbbi időben lassan haditanácsokká válnak, ahol a központi téma szerepében a győzelem kivitelezése áll.

Én ott ülök közöttük; 27 miniszterelnök, illetve államelnök ül az asztal körül. És én határozottan mondom önöknek, hogy ők, ezek, háborúba fognak menni.”

– figyelmeztetett.

 

 

