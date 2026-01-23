Orbán Viktor: Politikai ülések helyett haditanácsot tartanak Európa vezetői 

A miniszterelnök minden eddiginél hangsúlyosabban figyelmeztet: a háború csupán egy kőhajításnyira van. Orbán Viktor kiemelte, hogy a nyugat-európai vezetők már a győzelem lehetőségét pedzegetik.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyben Orbán Viktor a háború közelségére hívja fel a figyelmet.
Orbán Viktor: Ezek háborúba mennének
A miniszterelnök elmondása szerint a politikai ülések az utóbbi időben lassan haditanácsokká válnak, ahol a központi téma szerepében a győzelem kivitelezése áll.
Én ott ülök közöttük; 27 miniszterelnök, illetve államelnök ül az asztal körül. És én határozottan mondom önöknek, hogy ők, ezek, háborúba fognak menni.”
– figyelmeztetett.
