Az EU kezében az európai emberek élete sincs biztonságban

Mint Orbán Viktor a beszédében mondta, Somogyország központja egy különleges hely, hiszen a regionális kihívások ellenére képes tartani stabil pozícióját a térségben, ebben kulcsszerepe volt annak is, hogy a Fidesz-kormányzat alatt százmilliárd forint értékű beruházás érkezett a kaposvári ipari parkba.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen, Kaposváron Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A magyar agrárium megerősítése

Ifjabb Lomnici Zoltán közölte, nézői kérdésekre válaszolva a miniszterelnök több témát érintett, ezek közül kiemelkedő, hogy a falvak megőrzése kiemelten fontos, és mivel Somogy vármegyében található az országban a legtöbb falu, itt kiemelt felelősség jelentkezik.

A falvak világához kapcsolódó mezőgazdaság erejét demonstrálva arról beszélt Orbán Viktor, hogy nagyon erős a magyar agrárium, nem szorul importra és pláne nem kétes, másodlagos minőségű élelmiszerek behozatalára.

Itt külön nyomatékosította, hogy az európai és így a magyar gazdákra is súlyos veszélyt jelentő Mercosur-megállapodást egy jogellenes trükkel az Európai Bizottság ideiglenesen már a tényleges elfogadás, a tagállami ratifikálás előtt be szeretné vezetni, és persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Tisza Párt által támogatott gyorsított ukrán uniós csatlakozást követően milyen ismert nehézségekkel szembesülnének az uniós gazdák”

– hangsúlyozta ifjabb Lomnici Zoltán.

Hungarikum a rezsicsökkentés

Mint mondta, a beszédből kiderült, hogy a rezsicsökkentés és a rezsistop finanszírozása egy bonyolult, küzdelmes feladat, de a nemzeti kormány által bevezetett, Brüsszelből és a Tisza Párt által támogatott „közjószág” a magyar emberek számára egy olyan hungarikummá vált, amelyet a kormány meg fog védeni.

Ehhez kapcsolódik az energiafüggetlenség folyamatos kialakítása, amelynek a megújuló energiák mellett az atomenergia is központi eleme lesz.

Európa már háborúba ment

A kormányfőt idézve úgy folytatta, ehhez képest Európa már nem háborúba megy, hanem háborúba ment.

A brüsszeli haditanács eldöntötte, hogy nemcsak pénzt és fegyvereket, de embereket, fiatalokat is küldeni fognak az ukrán frontra.