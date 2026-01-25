Az EU kezében az európai emberek élete sincs biztonságban

Mint Orbán Viktor a beszédében mondta, Somogyország központja egy különleges hely, hiszen a regionális kihívások ellenére képes tartani stabil pozícióját a térségben, ebben kulcsszerepe volt annak is, hogy a Fidesz-kormányzat alatt százmilliárd forint értékű beruházás érkezett a kaposvári ipari parkba.
A magyar agrárium megerősítése
Ifjabb Lomnici Zoltán közölte, nézői kérdésekre válaszolva a miniszterelnök több témát érintett, ezek közül kiemelkedő, hogy a falvak megőrzése kiemelten fontos, és mivel Somogy vármegyében található az országban a legtöbb falu, itt kiemelt felelősség jelentkezik.
A falvak világához kapcsolódó mezőgazdaság erejét demonstrálva arról beszélt Orbán Viktor, hogy nagyon erős a magyar agrárium, nem szorul importra és pláne nem kétes, másodlagos minőségű élelmiszerek behozatalára.
Itt külön nyomatékosította, hogy az európai és így a magyar gazdákra is súlyos veszélyt jelentő Mercosur-megállapodást egy jogellenes trükkel az Európai Bizottság ideiglenesen már a tényleges elfogadás, a tagállami ratifikálás előtt be szeretné vezetni, és persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Tisza Párt által támogatott gyorsított ukrán uniós csatlakozást követően milyen ismert nehézségekkel szembesülnének az uniós gazdák”
– hangsúlyozta ifjabb Lomnici Zoltán.
Hungarikum a rezsicsökkentés
Mint mondta, a beszédből kiderült, hogy a rezsicsökkentés és a rezsistop finanszírozása egy bonyolult, küzdelmes feladat, de a nemzeti kormány által bevezetett, Brüsszelből és a Tisza Párt által támogatott „közjószág” a magyar emberek számára egy olyan hungarikummá vált, amelyet a kormány meg fog védeni.
Ehhez kapcsolódik az energiafüggetlenség folyamatos kialakítása, amelynek a megújuló energiák mellett az atomenergia is központi eleme lesz.
Európa már háborúba ment
A kormányfőt idézve úgy folytatta, ehhez képest Európa már nem háborúba megy, hanem háborúba ment.
A brüsszeli haditanács eldöntötte, hogy nemcsak pénzt és fegyvereket, de embereket, fiatalokat is küldeni fognak az ukrán frontra.
A nemzeti petíció
Ifjabb Lomnici Zoltán kitért arra is, hogy az eddigi közel 200 milliárd eurós támogatás mellett 800 milliárd dollárt tervez Brüsszel Ukrajnába küldeni, és ez nem tartalmazza a 700 milliárd dollárt kitevő ukrán katonai támogatási igényeket.
Ezt a hatalmas financiális terhet az unokáink és a dédunokáink is cipelni fogják, egy háborúnak a pénzügyi következményeit 3-4 generáció is viselheti. Ráadásul Ukrajna csatlakozását jövőre tervezik. Ennek elutasítása nem emberség – miközben Ukrajna hazánktól gázt, benzint, villanyt és a menekültek ellátást kapnak –, hanem racionalitás kérdése, ezért ebből Magyarországnak ki kell maradnia, ami történelmi tapasztalatok alapján nem egyszerű. A nemzeti petícióval is kell támogatnia a józan többségnek a kormány ezen erőfeszítéseit – vélekedett az alkotmányjogász.
Trump a szövetségesünk
Úgy folytatta, az Egyesült Államokkal és annak elnökével való kiváló kapcsolat pozitív hatásai már Trump elnök megválasztása óta egyértelműen láthatóak és érzékelhetőek.
Olyan, az USA számára fontos tektonikus mozgások indultak meg a világban, amelyek Amerika barátai számára összességében jó, a magyarok számára pedig három okból fontos, hogy Trump az elnök. A következetes magyar kiállás és partnerség nyomán megmaradhat a rezsicsökkentés, emellett folyamatosan érkeznek amerikai befektetések hazánkba, miközben máshonnan tőkét vonnak inkább ki, illetve a harmadik pedig az a pénzügyi védőpajzs, amely a külső támadásokkal szemben védi meg Magyarországot – mondta ifjabb Lomnici Zoltán.
Az Európai Unió nem gondos gazda
Végezetül arról beszélt – válaszolva arra a felvetésre, hogy Zelenszkij az ötödik ukrán vezető, amióta Orbán Viktor a magyar kormányfő –, hogy az ottani szélsőségesek fenyegetéseit hogyan éli meg a miniszterelnök, leszögezte, félelem nélkül nincs bátorság, de a bátor legyőzi a félelmet, a gyáva pedig nem.
Az Ukrajnába küldendő uniós közpénzmilliárdok kapcsán kitért arra is Orbán Viktor, hogy bár az uniós források az összköltségvetésünk 3 százalékát teszik ki, azért kell hozzá ragaszkodnunk, mert az nekünk jár. Különösen igaz ez azért, mert az EU nem gondos gazdaként kezeli az európai emberek pénzét, és ami rosszabb, az életét sem.
A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán, ide kattintva olvashatják.