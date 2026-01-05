Ma tartja politikai évadnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor

Orbán Viktor ma, 2026. január 5-én, 11 órakor tartja meg nemzetközi sajtótájékoztatóját a karmelita kolostorban.

Ma délelőtt tartja évnyitó, nemzetközi sajtótájékoztatóját a miniszterelnök, amelyen a magyar és a külföldi sajtó képviselői több órán át szabadon kérdezhetik a kormányfőt a legfontosabb bel- és külpolitikai ügyekről. Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját a Hír TV élőben közvetíti, az Origo pedig szöveges percről percre tudósításban számol be a sajtótájékoztatón elhangzottakról. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI

Idén kivételesen az év elején lesz az Orbán Viktor részvételével hagyományosan az év végén megrendezésre kerülő sajtóesemény

Az esemény különlegessége, hogy bár a miniszterelnök rendszerint év végén szokott beszámolni ebben a formában a kormány munkájáról és a következő időszak kihívásairól – legutóbb 2024. december 21-én –, ezúttal kivételesen az év elejére került át az esemény.

A nemzetközi sajtótájékoztató Orbán Viktor politikai naptárának egyik leginkább várt eseménye, hiszen olyan egyedi műfajról van szó, amelyre világszerte kevés kormányfő vállalkozik. A magyar és külföldi újságírók kötöttség nélkül, több órán keresztül tehetnek fel kérdéseket a miniszterelnöknek. Ennek megfelelően a kormányfő előzetesen most is hangsúlyozta:

Kérdés nem marad válasz nélkül.”

Az év eleji nemzetközi sajtóesemény így nemcsak a hazai közélet, hanem a külföldi média számára is iránymutató lesz arra nézve, milyen politikai prioritások mentén indul Magyarország számára a 2026-os esztendő.

A sajtótájékoztatón várhatóan szó esik a január 1-jétől életbe lépett új kormányzati intézkedésekről, a 2026-os politikai év fő irányairól, valamint az orosz–ukrán háborúval összefüggő békefolyamat legfrissebb magyarországi és nemzetközi fejleményeiről is. A tapasztalatok alapján a belpolitikai kérdések mellett az Európai Unió jövője, a gazdasági kilátások és Magyarország nemzetközi mozgástere is hangsúlyosan megjelenik várhatóan a sajtótájékoztatón felmerülő témák között.

Az eseményt a Hír TV élőben közvetíti, míg az Origo percről percre, szöveges tudósításban számol be a sajtótájékoztató legfontosabb pillanatairól.

A legutóbbi nemzetközi sajtótájékozatón is fontos kérdések hangzottak el

Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar EU-elnökség sikeres volt, és Európának fel kell ismernie az „új realitást” (migráció, gazdaság, amerikai változások, tarifák) — amelyek Brüsszel nem lát át.

A magdeburgi terrortámadás kapcsán azt mondta, van kapcsolat a migráció és a terror között, ezért Magyarországnak ki kell tartania a migrációellenes politika mellett.

Az orosz–ukrán háború kapcsán elmondta, hogy béke kell, a konfliktus ne terjedjen, és a magyar „békemissziók” szerinte indokoltak;

a brüsszeli logikával szemben a háború lezárását sürgette.

2025-re „nagyszerű évet” jósolt, a lakástámogatást és munkáshitelt emelte ki.

A sajtótájékoztató teljes összefoglalóját itt olvashatja el.