Orbán Viktor

Ma tartja politikai évadnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
Ma délelőtt tartja évnyitó, nemzetközi sajtótájékoztatóját a miniszterelnök, amelyen a magyar és a külföldi sajtó képviselői több órán át szabadon kérdezhetik a kormányfőt a legfontosabb bel- és külpolitikai ügyekről. Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját a Hír TV élőben közvetíti, az Origo pedig szöveges percről percre tudósításban számol be a sajtótájékoztatón elhangzottakról.
Orbán Viktor ma, 2026. január 5-én, 11 órakor tartja meg nemzetközi sajtótájékoztatóját a karmelita kolostorban.

Idén kivételesen az év elején lesz az Orbán Viktor részvételével hagyományosan az év végén megrendezésre kerülő és hatalmas hazai és nemzetközi érdeklődés mellett zajló sajtóesemény
Ma délelőtt tartja évnyitó, nemzetközi sajtótájékoztatóját a miniszterelnök, amelyen a magyar és a külföldi sajtó képviselői több órán át szabadon kérdezhetik a kormányfőt a legfontosabb bel- és külpolitikai ügyekről. Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját a Hír TV élőben közvetíti, az Origo pedig szöveges percről percre tudósításban számol be a sajtótájékoztatón elhangzottakról. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI

Idén kivételesen az év elején lesz az Orbán Viktor részvételével hagyományosan az év végén megrendezésre kerülő sajtóesemény

Az esemény különlegessége, hogy bár a miniszterelnök rendszerint év végén szokott beszámolni ebben a formában a kormány munkájáról és a következő időszak kihívásairól – legutóbb 2024. december 21-én –, ezúttal kivételesen az év elejére került át az esemény.

A nemzetközi sajtótájékoztató Orbán Viktor politikai naptárának egyik leginkább várt eseménye, hiszen olyan egyedi műfajról van szó, amelyre világszerte kevés kormányfő vállalkozik. A magyar és külföldi újságírók kötöttség nélkül, több órán keresztül tehetnek fel kérdéseket a miniszterelnöknek. Ennek megfelelően a kormányfő előzetesen most is hangsúlyozta:

Kérdés nem marad válasz nélkül.”

Az év eleji nemzetközi sajtóesemény így nemcsak a hazai közélet, hanem a külföldi média számára is iránymutató lesz arra nézve, milyen politikai prioritások mentén indul Magyarország számára a 2026-os esztendő.

A sajtótájékoztatón várhatóan szó esik a január 1-jétől életbe lépett új kormányzati intézkedésekről, a 2026-os politikai év fő irányairól, valamint az orosz–ukrán háborúval összefüggő békefolyamat legfrissebb magyarországi és nemzetközi fejleményeiről is. A tapasztalatok alapján a belpolitikai kérdések mellett az Európai Unió jövője, a gazdasági kilátások és Magyarország nemzetközi mozgástere is hangsúlyosan megjelenik várhatóan a sajtótájékoztatón felmerülő témák között.

Az eseményt a Hír TV élőben közvetíti, míg az Origo percről percre, szöveges tudósításban számol be a sajtótájékoztató legfontosabb pillanatairól.

A legutóbbi nemzetközi sajtótájékozatón is fontos kérdések hangzottak el

  • Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar EU-elnökség sikeres volt, és Európának fel kell ismernie az „új realitást” (migráció, gazdaság, amerikai változások, tarifák) — amelyek Brüsszel nem lát át.
  • A magdeburgi terrortámadás kapcsán azt mondta, van kapcsolat a migráció és a terror között, ezért Magyarországnak ki kell tartania a migrációellenes politika mellett.
  • Az orosz–ukrán háború kapcsán elmondta, hogy béke kell, a konfliktus ne terjedjen, és a magyar „békemissziók” szerinte indokoltak; 

a brüsszeli logikával szemben a háború lezárását sürgette.

  • 2025-re „nagyszerű évet” jósolt, a lakástámogatást és munkáshitelt emelte ki. 

A sajtótájékoztató teljes összefoglalóját itt olvashatja el. 

 

