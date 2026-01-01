Orbán Viktor faképnél hagyta a mezőnyt a Lájkok Ligájában

Az Index arról ír, hogy a „Lájkok Ligája” év végi összesítése szerint Orbán Viktor új országos rekordot állított fel a Facebookon.

Elmaradt az idei karácsonyi uborkaszezon a közösségi médiában, miután a hazai politikai történések látványosan megmozgatták a pártelnökök követőbázisait. Orbán Viktor új országos csúcsot döntött a Facebookon, miközben más platformokon kiélezett verseny alakult ki a vezető politikusok között. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI

A közösségi média platformok döntő többségénél Orbán Viktor követőinek a tábora a legnagyobb

A magyar miniszterelnök egyetlen hónap alatt több mint 50 ezer új követőt szerzett, amivel átlépte a 1,5 milliós határt a Facebookon. Erre eddig sem magyar politikus, sem celeb nem volt még képes. A legközelebbi üldöző, Magyar Péter, kevesebb mint 740 ezer követőnél jár, vagyis még a kormányfő táborának felét sem éri el.

December politikailag is túlfűtött volt: az orosz–ukrán háború körüli tárgyalások, a 2026-os választás gyakorlatilag már zajló kampánya, a gyermekvédelem ügyei, a „Tisza-adócsomag”, Budapest csődközeli helyzete, valamint Magyar Péter nagy vihart kavart karácsonyi interjúja mind hozzájárultak a fokozott online jelenléthez.

A Facebookon több jubileum is született. Dobrev Klára átlépte a 180 ezres határt, míg az alsóházban Adorján Béla (Jobbik) 15, Komjáthi Imre (MSZP) pedig 20 ezer követőt ért el. Kovács Gergely lendülete viszont decemberre megtorpant, bár 82 ezres bázisával így is vezeti az alsóházat.

Az X továbbra sem lett magyar sikersztori: Orbán Viktor közel 700 ezres követőtábora toronymagasan kiemelkedik, miközben Magyar Pétert mindössze 22 ezren követik. Itt emelkedik ki Toroczkai László, aki a Meta-felületekről való kitiltása miatt ezen a platformon aktív, de 58 ezres tábora is messze elmarad a miniszterelnöktől.

Az Instagramon viszont valódi verseny alakult ki. Orbán Viktor decemberben visszavette a vezetést Magyar Pétertől, 25 ezer új követővel, szemben riválisa 11 ezres növekedésével. A TikTokon továbbra is Magyar vezet, míg a YouTube-on Toroczkai László az éllovas, a hónap nyertese pedig Márki-Zay Péter, aki év végi tévés szerepléseivel látványosan erősödött.