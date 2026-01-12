Orbán Viktor fontos kérdésre adott választ – ezt önnek is látnia kell

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében a kormány elmúlt 16 évének mérlegét vonta meg. A miniszterelnök szerint azért „a biztos választás” a Fidesz, mert 2010 óta minden vállalását teljesítette.

Orbán Viktor és a kormány Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A bejegyzésben Orbán Viktor felidézte: 2010-ben azt ígérték, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amelyet a baloldal hagyott az ország nyakán. Az eredmények között egymillió új munkahelyet, a 13. havi nyugdíj visszavezetését, a rezsicsökkentést és az emelkedő béreket említette.

A miniszterelnök szerint a következő nagy vállalás a migráció megállítása volt. Orbán Viktor azt írta: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, miután megépült a határkerítés, és a kormány a „folyamatos brüsszeli támadások” ellenére sem engedett be illegális migránsokat. Orbán Viktor szerint „amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb”: nem engedik, hogy Magyarországot háborúba sodorják. Ezt sorskérdésnek nevezte.

Orbán Viktor szerint a kormány továbbra is „a magyar úton” halad, amelyet a béke útjaként írt le. Ennek részeként családtámogatásokat, 14. havi nyugdíjat és otthonteremtési programokat ígért, hangsúlyozva: „ahogy eddig, úgy ezután is”.

A bejegyzést a miniszterelnök a következő szavakkal zárta: