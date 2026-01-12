Orbán Viktort és a Fideszt támogatják az európai jobboldal vezetői

„Köszönjük a támogatást!” – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor, amelyben a világ vezető politikusai a miniszterelnököt és Magyarországot méltatták a Fidesz kongresszusán.

Orbán Viktort és Magyarországot is méltatták a világ vezető politikusai Fotó:MTI

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott, a biztonságot nem lehet adottnak venni. Ki kell vívni, és folyamatosan meg kell védeni. Ehhez józan gondolkodású, stratégiai látásmóddal rendelkező, határozott és hazájukat szerető vezetőkre, kitartásra és bátorságra van szükség.

És úgy gondolom, Orbán Viktor mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik.

„Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség ahhoz, hogy megvédje az országát és a népét” – jelentette ki.

Európa minden szuverenista politikusa Orbán Viktor győzelmét reméli

Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöke, volt lengyel kormányfő úgy fogalmazott:

Orbán Viktor vezetésével Magyarország fontos pillére a biztonságnak a jelenlegi bizonytalan időkben.

A cseh miniszterelnök, Andrej Babis szerint Orbán Viktor valóban Európa egyik legfontosabb politikusa, aki minden helyzetben Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviseli. Alice Weidel, a német AfD vezetője hangsúlyozta:

Európa minden szuverenista politikusa Orbán Viktor győzelmét reméli.

Az olasz politikából is több támogató üzenet érkezett. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy pártja, a Liga teljes mellszélességgel a Fidesz mellett áll. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktorral közösen egy olyan Európa mellett állnak ki, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, büszke kulturális és vallási gyökereire és identitására, határozottan védi határait és biztonságát, védi a családokat, valamint pragmatikusan lép fel a termelők védelmében a bürokratikus túlszabályozással és az ideológiai zöldtörekvésekkel szemben.

Marine Le Pen szerint a magyarok egy kivételes intelligenciájú és kitartó vezetőre számíthatnak Orbán Viktor személyében.

A francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője támogatásáról biztosította a miniszterelnököt. A szerb elnök, Alekszandar Vucsics bátor és tisztességes politikusként jellemezte a magyar miniszterelnököt. Szerinte

Orbán Viktor megbecsülést érdemel, mert még soha senki nem tudta rávenni arra, hogy hazája érdekei ellen cselekedjen.

Vucsics külön méltatta a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért végzett munkát.