Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

orbán viktor

Orbán Viktort és a Fideszt támogatják az európai jobboldal vezetői

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktort és Magyarországot is méltatták a világ vezető politikusai. Azt mondták, Európa minden szuverenista politikusa Orbán Viktor győzelmét reméli. Ám nem csak politikusoktól hangzott el méltatás. Rob Schneider amerikai színész magyaroknak szóló üzenetében hangsúlyozta, hogy azóta egyetlen ország állt ki határozottan a „woke” jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorfideszmagyarországminiszterelnök

„Köszönjük a támogatást!” – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor, amelyben a világ vezető politikusai a miniszterelnököt és Magyarországot méltatták a Fidesz kongresszusán.

Nemzetközi támogatás Orbán Viktornak: üzenetek érkeztek a világ számos pontjáról Forrás: MTI
Orbán Viktort és Magyarországot is méltatták a világ vezető politikusai Fotó:MTI

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott, a biztonságot nem lehet adottnak venni. Ki kell vívni, és folyamatosan meg kell védeni. Ehhez józan gondolkodású, stratégiai látásmóddal rendelkező, határozott és hazájukat szerető vezetőkre, kitartásra és bátorságra van szükség. 

És úgy gondolom, Orbán Viktor mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik.

„Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség ahhoz, hogy megvédje az országát és a népét” – jelentette ki.

 

Európa minden szuverenista politikusa Orbán Viktor győzelmét reméli

 Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöke, volt lengyel kormányfő úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor vezetésével Magyarország fontos pillére a biztonságnak a jelenlegi bizonytalan időkben.

A cseh miniszterelnök, Andrej Babis szerint Orbán Viktor valóban Európa egyik legfontosabb politikusa, aki minden helyzetben Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviseli. Alice Weidel, a német AfD vezetője hangsúlyozta:

 Európa minden szuverenista politikusa Orbán Viktor győzelmét reméli. 

Az olasz politikából is több támogató üzenet érkezett. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy pártja, a Liga teljes mellszélességgel a Fidesz mellett áll. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktorral közösen egy olyan Európa mellett állnak ki, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, büszke kulturális és vallási gyökereire és identitására, határozottan védi határait és biztonságát, védi a családokat, valamint pragmatikusan lép fel a termelők védelmében a bürokratikus túlszabályozással és az ideológiai zöldtörekvésekkel szemben.

Marine Le Pen szerint a magyarok egy kivételes intelligenciájú és kitartó vezetőre számíthatnak Orbán Viktor személyében. 

A francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője támogatásáról biztosította a miniszterelnököt. A szerb elnök, Alekszandar Vucsics bátor és tisztességes politikusként jellemezte a magyar miniszterelnököt. Szerinte 

Orbán Viktor megbecsülést érdemel, mert még soha senki nem tudta rávenni arra, hogy hazája érdekei ellen cselekedjen.

Vucsics külön méltatta a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért végzett munkát.

Rob Schneider amerikai színész magyaroknak szóló üzenetében hangsúlyozta, hogy azóta egyetlen ország állt ki határozottan a „woke” jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország. 

„Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új »világkormánynak«”

 – mondta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!