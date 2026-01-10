Orbán Viktor szerint ez nagyot fog szólni! – képeken a Fidesz-kongresszus előkészületei

„Fidesz-kongresszus. Hamarosan kezdünk!” – írta közösségi oldalára feltöltött fotóalbumához Orbán Viktor miniszterelnök, hozzátéve: „Ez nagyot fog szólni!”. A kormányfő a képeken a kulisszák mögé enged követőinek betekintést: láthatjuk a rendezvényt előkészítő technikusokat, néhány design-elemet, de még Szentkirályi Alexandra, a párt fővárosi frakcióvezetője is felbukkant.
Ahogy arra az Origo is felhívta már a figyelmet, a tisztújító kongresszust a budapesti Hungexpóban tartják, ahol a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója is lesz.
A Fidesz rendezvényén beszédet mond mások mellett:
- Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
- Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes;
- Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója,
- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
- Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
- Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és
- Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének beszéde a tervek szerint röviddel 15 óra után kezdődik.
A kongresszuson várhatóan hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet is.