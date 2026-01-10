Orbán Viktor szerint ez nagyot fog szólni! – képeken a Fidesz-kongresszus előkészületei

„Fidesz-kongresszus. Hamarosan kezdünk!” – írta közösségi oldalára feltöltött fotóalbumához Orbán Viktor miniszterelnök, hozzátéve: „Ez nagyot fog szólni!”. A kormányfő a képeken a kulisszák mögé enged követőinek betekintést: láthatjuk a rendezvényt előkészítő technikusokat, néhány design-elemet, de még Szentkirályi Alexandra, a párt fővárosi frakcióvezetője is felbukkant.

Orbán Viktor fotót osztott meg a Fidesz-kongresszus előkészítésén dolgozó technikusról (Forrás: Facebook)

Ahogy arra az Origo is felhívta már a figyelmet, a tisztújító kongresszust a budapesti Hungexpóban tartják, ahol a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója is lesz.

A Fidesz rendezvényén beszédet mond mások mellett:

Kövér László, az Országgyűlés elnöke,

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes;

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének beszéde a tervek szerint röviddel 15 óra után kezdődik.

