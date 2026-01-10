Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint ez nagyot fog szólni! – képeken a Fidesz-kongresszus előkészületei

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kulisszák mögé engedett betekintést Orbán Viktor a Fidesz-kongresszus előtt: a miniszterelnök közösségi oldalán megosztott képeken már gőzerővel zajlik az előkészítés a Hungexpónál, ahol hamarosan elindul a kormánypárt kampánya.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorFidesz-kongresszustisztújító kongresszus

„Fidesz-kongresszus. Hamarosan kezdünk!” – írta közösségi oldalára feltöltött fotóalbumához Orbán Viktor miniszterelnök, hozzátéve: „Ez nagyot fog szólni!”. A kormányfő a képeken a kulisszák mögé enged követőinek betekintést: láthatjuk a rendezvényt előkészítő technikusokat, néhány design-elemet, de még Szentkirályi Alexandra, a párt fővárosi frakcióvezetője is felbukkant.

Orbán Viktor fotót osztott meg a Fidesz-kongresszus előkészítésén dolgozó technikusról (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor fotót osztott meg a Fidesz-kongresszus előkészítésén dolgozó technikusról (Forrás: Facebook)

Ahogy arra az Origo is felhívta már a figyelmet, a tisztújító kongresszust a budapesti Hungexpóban tartják, ahol a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója is lesz.

A Fidesz rendezvényén beszédet mond mások mellett:

  • Kövér László, az Országgyűlés elnöke, 
  • Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes; 
  • Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, 
  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, 
  • Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője 
  • Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és
  • Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének beszéde a tervek szerint röviddel 15 óra után kezdődik. 

A kongresszuson várhatóan hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet is.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!