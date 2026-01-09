Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Részletek

Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

Orbán Viktor

Orbán Viktor figyelmeztetett: ezen dől el az ország sorsa

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a migráció kérdésének súlyosságáról üzent közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelválasztásmigráció

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Orbán Viktor szövetségese a magyar Maxima podcastnak adott interjút. A beszélgetés középpontjában Magyarország és Izrael szövetsége, valamint a nemzeti szuverenitás kérdése állt. Orbán Viktor a Mandiner cikkére hivatkozva posztolt közösségi oldalán.

Orbán Viktor: a migráció a választás egyik legnagyobb tétje. Forrás: MTI
Orbán Viktor: a migráció a választás egyik legnagyobb tétje. Forrás: MTI

Orbán Viktor: „A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje!”

Ezzel a mondattal keretezte a miniszterelnök mindazt, amit Benjamin Netanjahu a Maxima műsorában a civilizációk közötti küzdelemről, a szuverenitásról és a határvédelemről mondott el.  

 Ha egy ország nem ellenőrzi a határait, elveszíti az országát”.

– fogalmazott az izraeli kormányfő.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!