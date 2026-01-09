Orbán Viktor figyelmeztetett: ezen dől el az ország sorsa

Orbán Viktor a migráció kérdésének súlyosságáról üzent közösségi oldalán.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Orbán Viktor szövetségese a magyar Maxima podcastnak adott interjút. A beszélgetés középpontjában Magyarország és Izrael szövetsége, valamint a nemzeti szuverenitás kérdése állt. Orbán Viktor a Mandiner cikkére hivatkozva posztolt közösségi oldalán.
Orbán Viktor: „A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje!”
Ezzel a mondattal keretezte a miniszterelnök mindazt, amit Benjamin Netanjahu a Maxima műsorában a civilizációk közötti küzdelemről, a szuverenitásról és a határvédelemről mondott el.
Ha egy ország nem ellenőrzi a határait, elveszíti az országát”.
– fogalmazott az izraeli kormányfő.
