Orbán Viktor fontos bejelentést tett a rezsicsökkentés jövőjéről

Orbán Viktor beszédében kifejtette, hogy Európában a családok többszörösét fizetik a rezsinek a magyarországihoz képest.

Orbán Viktor elmondta, hogy mikor védhető meg a rezsicsökkentés Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mindenki gondoljon arra, hogy van havonta 30-40 ezer forintos gázszámlája, azt szorozza meg hárommal minden hónapban”

– jelezte a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy így könnyebben elképzelhető, hogy mi lenne akkor, ha nem lenne rezsivédelem.

Minél szegényebb vagy, annál inkább leteperne a földre a magas energiaár. Ezért a rezsit egy olyan kérdésnek tekintjük, amelyet országos méretben kell szabályoznunk”

– közölte Orbán Viktor.

A Tisza Pártnál a rezsicsökkentésről ki is jelentették, hogy egy humbug, és el akarják törölni. Ennek megfelelően,

lesz egy olyan dimenziója is a választásnak, ha a nemzeti kormány marad, akkor marad a rezsicsökkentés, ha brüsszeli kormány jön, akkor a rezsicsökkentésnek befellegzett”

– figyelmeztetett a miniszterelnök.