Orbán Viktor: Ez a fővárosi vezetés tanulsága

Azt is megfigyeltem, miközben a városban baj, baj hátán, de egy ukrán zászlónak és egy Pride zászlónak mindig akad azért hely a Városházán. Nem lehet olyan nagy válság és baj, hogy erről elfeledkezzenek – mondta el Orbán Viktor a Fidesz budapesti választókerületeinek gyűlésén.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök keddi beszédéből osztott meg részleteket Budapest baloldali vezetésével kapcsolatban, ahogyan fogalmazott:

„A másik tanulsága mindannak, amit ma a fővárosban látunk,

megtudhattuk, hogy milyen az, amikor a Tisza Párt egy baloldali kormányzásnak a része.

Merthogy Budapesten ez a helyzet. Az elmúlt másfél évben ez a párt is asszisztált ahhoz, ami elvezette a várost a csődjéhez.”

Orbán Viktor emlékeztetett,

Budapesten úgy szavazták meg a 2026-os költségvetést nemrégiben, hogy köztudottan van benne egy 100 milliárd forintos lyuk.

Azt is hozzátette, ugyanez történt a 2025-ös év második félévének költségvetésével is, ahol sikerült elérniük azt, hogy a főpolgármesternek ne kelljen elszámolnia egy 50 milliárd forintos hiánnyal.