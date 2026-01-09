Orbán Viktor: Ez a fővárosi vezetés tanulsága

Azt is megfigyeltem, miközben a városban baj, baj hátán, de egy ukrán zászlónak és egy Pride zászlónak mindig akad azért hely a Városházán. Nem lehet olyan nagy válság és baj, hogy erről elfeledkezzenek – mondta el Orbán Viktor a Fidesz budapesti választókerületeinek gyűlésén.
A miniszterelnök keddi beszédéből osztott meg részleteket Budapest baloldali vezetésével kapcsolatban, ahogyan fogalmazott:
„A másik tanulsága mindannak, amit ma a fővárosban látunk,
megtudhattuk, hogy milyen az, amikor a Tisza Párt egy baloldali kormányzásnak a része.
Merthogy Budapesten ez a helyzet. Az elmúlt másfél évben ez a párt is asszisztált ahhoz, ami elvezette a várost a csődjéhez.”
Orbán Viktor: A baloldal csődbe vitte a fővárost, az országot is csődbe vinné
Orbán Viktor emlékeztetett,
Budapesten úgy szavazták meg a 2026-os költségvetést nemrégiben, hogy köztudottan van benne egy 100 milliárd forintos lyuk.
Azt is hozzátette, ugyanez történt a 2025-ös év második félévének költségvetésével is, ahol sikerült elérniük azt, hogy a főpolgármesternek ne kelljen elszámolnia egy 50 milliárd forintos hiánnyal.
Mindeközben a Tisza Párt képviselői Brüsszelben megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását – mutatott rá, majd arra hívta fel a figyelmet:
„Beszéljünk egyenesen.
Baloldali kormányzás esetén Tisza kormányzati részvétele azt jelentené, hogy Budapest utcáin újra megjelennének a migránsok.
Visszajönnének azok az áldatlan állapotok, amelyektől egyszer már sikerült Budapestet megszabadítanunk.”