Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Orbán Viktor: Ez a fővárosi vezetés tanulsága

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
A miniszterelnök Budapest baloldali vezetésével kapcsolatban osztotta meg észrevételeit. Baj baj hátán, de azért egy ukrán és egy Pride zászlónak mindig van hely a Városházán. Orbán Viktor nem kertelt a legfontosabb tanulsággal kapcsolatban sem.
Azt is megfigyeltem, miközben a városban baj, baj hátán, de egy ukrán zászlónak és egy Pride zászlónak mindig akad azért hely a Városházán. Nem lehet olyan nagy válság és baj, hogy erről elfeledkezzenek – mondta el Orbán Viktor a Fidesz budapesti választókerületeinek gyűlésén.

Orbán Viktor a Fidesz budapesti választókerületeinek gyűlésén., Fidesz fővárosi egyéni képviselőjelöltjei, fideszfővárosiegyéniképviselőjelöltjei, jelöltállító gyűlés, jelöltállítógyűlés, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.01.06.
Orbán Viktor a Fidesz budapesti választókerületeinek gyűlésén.
A miniszterelnök keddi beszédéből osztott meg részleteket Budapest baloldali vezetésével kapcsolatban, ahogyan fogalmazott:

„A másik tanulsága mindannak, amit ma a fővárosban látunk,

megtudhattuk, hogy milyen az, amikor a Tisza Párt egy baloldali kormányzásnak a része.

Merthogy Budapesten ez a helyzet. Az elmúlt másfél évben ez a párt is asszisztált ahhoz, ami elvezette a várost a csődjéhez.”

Orbán Viktor: A baloldal csődbe vitte a fővárost, az országot is csődbe vinné

Orbán Viktor emlékeztetett,

Budapesten úgy szavazták meg a 2026-os költségvetést nemrégiben, hogy köztudottan van benne egy 100 milliárd forintos lyuk.

Azt is hozzátette, ugyanez történt a 2025-ös év második félévének költségvetésével is, ahol sikerült elérniük azt, hogy a főpolgármesternek ne kelljen elszámolnia egy 50 milliárd forintos hiánnyal.

Orbán Viktor: A baloldal csődbe vitte a fővárost, az országot is csődbe vinné

Mindeközben a Tisza Párt képviselői Brüsszelben megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását – mutatott rá, majd arra hívta fel a figyelmet:

„Beszéljünk egyenesen.

Baloldali kormányzás esetén Tisza kormányzati részvétele azt jelentené, hogy Budapest utcáin újra megjelennének a migránsok.

Visszajönnének azok az áldatlan állapotok, amelyektől egyszer már sikerült Budapestet megszabadítanunk.”

