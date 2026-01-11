A miniszterelnök újabb látványos fényképeket osztott meg közösségimédia-oldalán a szombati rendezvényükről. A Fidesz kongresszusa megnevezte a párt 2026-os országgyűlési választásokon induló képviselőjelöltjeit és miniszterelnök-jelöltnek választotta Orbán Viktort.

Orbán Viktor: Győzelemre!

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Hadrendbe álltak Orbán Viktor vezetésével

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a Fidesz–KDNP tegnap megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol a pártszövetség bejelentette a 106 képviselőjelöltjét az áprilisi országgyűlési választásra. 41 körzetben új jelöltet választottak, 65-ben pedig maradtak a korábbi politikusok.

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor is, akit hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek szavaztak meg a küldöttek. A kormányfő beszédében

a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva, hogy csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes.

Kiderült továbbá, hogy a kormánypártoknak ezúttal a „Biztos választás" lesz a kampányszlogenjük.