orbán viktor

Orbán Viktor: Hideg van, de fűt a győzelem – videó

56 perce
A miniszterelnök a szerdai kormányülést megelőzően készített videó-bejegyzésében meglepő dolgokat hallunk a miniszterektől. Orbán Viktort fűti a győzelem, de van-e olyan, hogy belföldi külügyminiszter?
Kitart még a lendület ebben a hidegben? – hangzik el a kérdés a kormánytagok felé Orbán Viktortól a szerdai kormányülést megelőzően készített videóbejegyzésében.

OrbánViktor, Orbán Viktor
Orbán Viktor: Hideg van, de fűt a győzelem
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Orbán Viktor: Először ki kell olvadni

A miniszterelnök kezdte a válaszadást arra a kérdésre, hogy kitart-e a lendület ebben a hidegben, de Szijjártó Péter külügyminisztertől azt is megtudhatjuk, ahogyan a miniszter fogalmaz, hogy:

„Persze, abszolút fel vagyok turbózva, járom a vidéket, nagyon szeretem.

Most belföldi külügyminiszter lettem."

Bóka Jánost kifejezetten élteti a rendkívüli hideg, ahogyan fogalmaz:

„Különösen ilyen hidegben. Csúszkálni is szeretek.”

 

