Orbán Viktor: Hideg van, de fűt a győzelem – videó

A miniszterelnök a szerdai kormányülést megelőzően készített videó-bejegyzésében meglepő dolgokat hallunk a miniszterektől. Orbán Viktort fűti a győzelem, de van-e olyan, hogy belföldi külügyminiszter?
Kitart még a lendület ebben a hidegben? – hangzik el a kérdés a kormánytagok felé Orbán Viktortól a szerdai kormányülést megelőzően készített videóbejegyzésében.
Orbán Viktor: Először ki kell olvadni
A miniszterelnök kezdte a válaszadást arra a kérdésre, hogy kitart-e a lendület ebben a hidegben, de Szijjártó Péter külügyminisztertől azt is megtudhatjuk, ahogyan a miniszter fogalmaz, hogy:
„Persze, abszolút fel vagyok turbózva, járom a vidéket, nagyon szeretem.
Most belföldi külügyminiszter lettem."
Bóka Jánost kifejezetten élteti a rendkívüli hideg, ahogyan fogalmaz:
„Különösen ilyen hidegben. Csúszkálni is szeretek.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!