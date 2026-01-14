Orbán Viktor: Hideg van, de fűt a győzelem – videó

Kitart még a lendület ebben a hidegben? – hangzik el a kérdés a kormánytagok felé Orbán Viktortól a szerdai kormányülést megelőzően készített videóbejegyzésében.

Orbán Viktor: Hideg van, de fűt a győzelem

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Először ki kell olvadni

A miniszterelnök kezdte a válaszadást arra a kérdésre, hogy kitart-e a lendület ebben a hidegben, de Szijjártó Péter külügyminisztertől azt is megtudhatjuk, ahogyan a miniszter fogalmaz, hogy:

„Persze, abszolút fel vagyok turbózva, járom a vidéket, nagyon szeretem.

Most belföldi külügyminiszter lettem."

Bóka Jánost kifejezetten élteti a rendkívüli hideg, ahogyan fogalmaz:

„Különösen ilyen hidegben. Csúszkálni is szeretek.”