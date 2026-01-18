Hírlevél
Orbán Viktor üzent a miskolci Háborúellenes gyűlés után – mutatjuk, mit

Acél volt, Miskolc! – köszönte meg Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán a tegnapi miskolci háborúellenes gyűlésen való részvételt a helyieknek.
A 2026-os év első háborúellenes gyűlésére Miskolcon került sor, mely szakított a korábbi gyűlések hangulatával, a szervezők láthatóan a beszédekre és az élő megszólalásokra helyezték a hangsúlyt, a látványos produkciók háttérbe szorultak.

 

Orbán Viktor egy rövid bevezető után a közönség kérdéseire válaszolt. Érintette mindazt, ami ma a magyar embereket foglalkoztatja: a háborút és a békét, Magyarország helyét a világban, valamint a családpolitika és a társadalmi integráció kérdéseit.

 

 

