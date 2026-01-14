Orbán Viktor: Ha szerda, akkor kormányülés

Ismét ülésezik a kormány – számolt be a miniszterelnök szerdán a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt is elárulta, milyen ügyek kerülnek az asztalra a Karmelita kolostorban.
Ha szerda, akkor kormányülés. Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció – ezek lesznek ma a fő témák – közölte Orbán Viktor a kormány szerdai ülésére érkezve.
A miniszterelnök rövid Facebook-videójában kiemelte:
minden rászorulónak jut tűzifa, és a lehető leggyorsabban meg is kapják.
Jelezte, Lázár János és Pintér Sándor miniszterek a közlekedési helyzetről adnak tájékoztatást, de szó lesz az európai és gazdasági ügyekről is.
Az infláció elkezdett csökkenni, e mögé nézünk egy kicsit”
– tette hozzá a kormányfő.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!