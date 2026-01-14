Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ha szerda, akkor kormányülés

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ismét ülésezik a kormány – számolt be a miniszterelnök szerdán a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt is elárulta, milyen ügyek kerülnek az asztalra a Karmelita kolostorban.
Orbán Viktorszociális tűzifaprogramkormányülésLázár János

Ha szerda, akkor kormányülés. Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció – ezek lesznek ma a fő témák – közölte Orbán Viktor a kormány szerdai ülésére érkezve.

Orbán Viktor és a miniszterek tanácskozása a kormányülésen (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök rövid Facebook-videójában kiemelte:

minden rászorulónak jut tűzifa, és a lehető leggyorsabban meg is kapják. 

Jelezte, Lázár János és Pintér Sándor miniszterek a közlekedési helyzetről adnak tájékoztatást, de szó lesz az európai és gazdasági ügyekről is. 

Az infláció elkezdett csökkenni, e mögé nézünk egy kicsit”

– tette hozzá a kormányfő.

 

