Orbán Viktor: Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa

Orbán Viktor videót tett közzé, melyben felidézte azokat alkalmakat, amikor a Tisza Pártnál kilógott a „lóláb”. Ő azonban egy másik állat példájával élt, és úgy fogalmazott:
Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, akkor az lehet, hogy egy kacsa. Én ebből indulok ki.”
Orbán Viktor: „Ezt ők mondták!”
A miniszterelnök konkrét eseteket nevezett meg, amikor kiderült a Tisza Párt valódi szándéka.
Ha bevallanánk azt, amire készülünk, elvesztenénk a választást.”
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– ismerjük már ezeket a baloldalt leleplező mondatokat.
Ez okot ad annak a föltételezésére, hogy azok a programok, amelyek napvilágra kerültek, azok hozzájuk tartoznak. Ez ilyen egyszerű”
– fogalmazott Orbán Viktor, ezzel hangsúlyozva, hogy a Tisza Párt pontosan az, aminek ezen kijelentései alapján tűnik.