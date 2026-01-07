Orbán Viktor: Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa

Hírlevél
Nem érdemes vacillálni azon, vannak-e a baloldalnak hátsó szándékai; ezerszer beigazolták már ezt a gyanút – erről beszélt Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Orbán ViktorTisza Pártválasztáskacsa

Orbán Viktor videót tett közzé, melyben felidézte azokat alkalmakat, amikor a Tisza Pártnál kilógott a „lóláb”. Ő azonban egy másik állat példájával élt, és úgy fogalmazott:

Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, akkor az lehet, hogy egy kacsa. Én ebből indulok ki.”

Orbán Viktor a Tisza ballépéseit elevenítette fel. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Orbán Viktor a Tisza ballépéseit elevenítette fel Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor: „Ezt ők mondták!”

A miniszterelnök konkrét eseteket nevezett meg, amikor kiderült a Tisza Párt valódi szándéka.

Ha bevallanánk azt, amire készülünk, elvesztenénk a választást.”

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

– ismerjük már ezeket a baloldalt leleplező mondatokat.

Ez okot ad annak a föltételezésére, hogy azok a programok, amelyek napvilágra kerültek, azok hozzájuk tartoznak. Ez ilyen egyszerű”

– fogalmazott Orbán Viktor, ezzel hangsúlyozva, hogy a Tisza Párt pontosan az, aminek ezen kijelentései alapján tűnik.

 

