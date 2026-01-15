Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Lélegzetvisszafojtva figyel a világ: brutális gépszörny gördül ki a NASA hangárjából

orbán viktor

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel nem hátrál: az Európai Bizottság újabb tervvel állt elő Ukrajna finanszírozására, fittyet hányva a valóságra és az európai emberek akaratára. Orbán Viktor szerint Magyarország ismét egyedül maradt a józan ész oldalán – de nem fog meghátrálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorukrajnabrüsszelterveurópai bizottság

Újabb frontot nyitott Brüsszel: az Európai Bizottság bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét, amely nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményeit írja felül, hanem Európa pénzügyi helyzetét és az emberek véleményét is figyelmen kívül hagyja. A terv egyértelmű üzenetet hordoz: a háború pénzelése folytatódna, bármi áron. Orbán Viktor szerint Brüsszel „orosz jóvátételről álmodozik”:

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint Magyarország ismét egyedül maradt a józan ész oldalán – de nem fog meghátrálni. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye.”

Orbán Viktor: A kormány petíciót indít Ukrajna háborús finanszírozásának az elutasítása érdekében

Magyarország ismét kivétel

A miniszterelnök hangsúlyozta: 

Európában alig maradt olyan kormány, amely képes és hajlandó ellenállni a brüsszeli nyomásnak.

 Magyarország azonban már többször bizonyította, hogy más utat jár. A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát politikát épített, a migrációs krízis során lezárta határait, a háború kitörése óta pedig következetesen azon dolgozik, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból és annak finanszírozásából. Mint írta:

Ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik.”

Orbán Viktor szerint Brüsszel nem fogja tétlenül nézni ezt az ellenállást, és a mostani bejelentés is erről szól. Éppen ezért – mint fogalmazott – ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk: előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!