Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Magyarország ismét kivétel

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Európában alig maradt olyan kormány, amely képes és hajlandó ellenállni a brüsszeli nyomásnak.

Magyarország azonban már többször bizonyította, hogy más utat jár. A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát politikát épített, a migrációs krízis során lezárta határait, a háború kitörése óta pedig következetesen azon dolgozik, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból és annak finanszírozásából. Mint írta:

Ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik.”

Orbán Viktor szerint Brüsszel nem fogja tétlenül nézni ezt az ellenállást, és a mostani bejelentés is erről szól. Éppen ezért – mint fogalmazott – ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk: előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson.