Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Újabb frontot nyitott Brüsszel: az Európai Bizottság bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét, amely nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményeit írja felül, hanem Európa pénzügyi helyzetét és az emberek véleményét is figyelmen kívül hagyja. A terv egyértelmű üzenetet hordoz: a háború pénzelése folytatódna, bármi áron. Orbán Viktor szerint Brüsszel „orosz jóvátételről álmodozik”:
Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye.”
Magyarország ismét kivétel
A miniszterelnök hangsúlyozta:
Európában alig maradt olyan kormány, amely képes és hajlandó ellenállni a brüsszeli nyomásnak.
Magyarország azonban már többször bizonyította, hogy más utat jár. A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát politikát épített, a migrációs krízis során lezárta határait, a háború kitörése óta pedig következetesen azon dolgozik, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból és annak finanszírozásából. Mint írta:
Ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik.”
Orbán Viktor szerint Brüsszel nem fogja tétlenül nézni ezt az ellenállást, és a mostani bejelentés is erről szól. Éppen ezért – mint fogalmazott – ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk: előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson.