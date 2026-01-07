Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Fotó: Facebook

A miniszterelnök a mai kormányülés kapcsán hangsúlyozta: a legfontosabb kérdés az, hogyan lehet Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartani egy minden korábbinál veszélyesebb korszakban.

Orbán Viktor: a magyar korány világos irányt követ

Orbán Viktor szerint a magyar kormány világos irányt követ. Olyan úton haladnak, ahol 14. havi nyugdíj van, bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthon megszerzéséhez.

Mint fogalmazott, ez Magyarország útja: a béke útja, ahol nem szavak, hanem tettek számítanak.

Ezzel szemben – a miniszterelnök megfogalmazása szerint – létezik egy másik irány is: a brüsszeli út. Orbán Viktor szerint ez háborús tervekkel, Ukrajnának juttatott és ott szétlopott uniós forrásokkal, valamint a migrációs paktummal jár együtt.

Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ez az út a háború és a vesztesek útja, amelyet Magyarországnak messziről el kell kerülnie.