orbán viktor

Orbán Viktor: Hajrá, gazdák!

Nemcsak ellenük döntöttek, át is verték őket – Orbán Viktor szerint ezért dühösek a gazdák, akiket Brüsszel „ki akar cselezni”, miközben a nemzeti parlamenteket is megkerüli. A miniszterelnök Facebook-videójában világossá tette: a Mercosur-megállapodás nemcsak gazdasági kérdés, de a nemzeti szuverenitás semmibevételéről is szól.
orbán viktoreurópai unióminiszterelnök

Na ezért dühösek a gazdák, mert nem csak ellenükben hoztak egy döntést, hanem még hülyének is nézték őket, és ki akarják őket cselezni– erről beszélt Orbán Viktor Facebook-videójában.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
 

A miniszterelnök üzenete a gazdáknak egyértelmű volt: tartsanak ki, mert becsapták őket. Mint korábban beszámoltunk róla, Brüsszelben aláírták az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi előrelépésnek nevezte kedden az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti megállapodást, hozzátéve, hogy az EU még egy ennél is nagyobb megállapodást készül kötni Indiával.

 

Megkerülték a nemzeti parlamenteket

Orbán Viktor emlékeztetett: a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyniuk. 

Magyarországon – hangsúlyozta – amíg nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást soha nem fogják jóváhagyni.

A kormányfő szerint azonban Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság egy „kisegítő szabállyal” kerülte meg a nemzeti törvényhozásokat. Ennek lényege, hogy bár formálisan a parlamentek később dönthetnének, addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet.

 

Orbán Viktor: Mindez nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdés is

Orbán Viktor szerint ezért dühösek a gazdák: nem csupán a Mercosur-megállapodás gazdasági hatásairól vagy a mezőgazdaság jövőjéről van szó, hanem arról is, hogy átverték őket, és kikerülték a nemzeti parlamenteket. A döntések pedig a gazdák számára hátrányosak és sérelmesek.

A miniszterelnök úgy látja, mindez megmagyarázza, miért tüntetnek most Strasbourgban a gazdák, és miért követelik Ursula von der Leyen lemondását. Orbán Viktor szerint igazuk van, mert a brüsszeli eljárás nemcsak a gazdákat, hanem a nemzeti szuverenitást is semmibe veszi.

 

