Orbán Viktor rendkívüli üzenetet közölt a Harcosok Klubjában

A rezsicsökkentés megvédéséről, a közelgő kormánydöntésekről és külföldi beavatkozási kísérletekről írt Orbán Viktor. A kormányfő Harcosok Klubjában közzétett bejegyzéséről a Magyar Nemzet azt írta, Orbán Viktor arra figyelmeztetett:

Brüsszel döntése veszélybe sodorhatja a rezsicsökkentést.

A kormányfő szerint az Európai Unió már 2027-ben leválasztaná Európát az orosz gázról és olajról.

Ha ez megtörténik, a rezsicsökkentésnek kampó.

Lesz helyette háromszoros rezsiár és ezerforintos üzemanyagár – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a Tiszára és a DK-ra ebben a helyzetben nem lehet számítani. Mint írja: „Amikor az országnak szüksége lenne rájuk, sumákolnak.”

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország minden eszközzel küzdeni fog a döntés ellen. Mint írta, ilyen horderejű határozatot csak egyhangúlag lehetne meghozni, Brüsszel azonban szerinte jogszerűtlen kiskaput keresett.

Az Európai Bíróságon támadjuk meg ezt a törvénytelen döntést

– közölte.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy szerdán kormányülést tartanak, ahol a rezsicsökkentés további kiterjesztéséről is dönthetnek.

A cél az, hogy a januári hideg miatt senki ne fizessen többet a fűtésért, mint decemberben. A részleteket Lantos Csaba energiaügyi miniszter dolgozta ki, a bejelentések a kormányülés után várhatók.

Bejegyzésében a miniszterelnök az ukrán beavatkozás veszélyére is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott: Ukrajna beszállt a magyar kampányba, és a Tisza mögé – vagy inkább elé – állt, miközben szerinte Weber és Von der Leyen diktál.

„A beavatkozási kísérletek ellen védekezünk. A magyarok sorsáról csak a magyarok dönthetnek” – zárta üzenetét Orbán Viktor.

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta a posztot Orbán Viktor, aki megüzente, hogy még 75 nap van hátra a választásokig.