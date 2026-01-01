Orbán Viktor három szava az új esztendőre

A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból vagy csatlakozik Brüsszelhez. Ez egy sorsdöntő kérdés lesz – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Béke, béke, béke Fotó: Facebook/Szilvay Gergely

Orbán Viktor ennek megfelelően éjfélkor megosztotta azt a három szót, amit ő kíván a magyaroknak 2026-ban. Ez pedig nem más, mint a béke, a béke, és a béke.

A teljes interjú.