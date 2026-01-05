Orbán Viktor határozottan nemet mondott: Mi nem leszünk bevándorlóország

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésével ismételten nyomatékosan kifejezte, hogy a migráció kérdésében a magyar kormány álláspontja változatlan.

A miniszterelnök egyértelművé tette a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy a kormány továbbra sem teljesíti Brüsszel migránsbetelepítési utasításait. Orbán Viktor közlése szerint Magyarország nem épít migránstábort, nem vesz át migránsokat más uniós országoktól, és nem hajtja végre a brüsszeli migrációs paktumot. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét, és nem leszünk bevándorlóország

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a 2026-os év egyik legfontosabb vitás ügye a Brüsszel által elfogadott migrációs paktum végrehajtása lesz.

Nem leszünk bevándorló ország”

- szögezte le Orbán Viktor, majd elmondta, hogy az Európai Unió döntése értelmében Magyarországnak 2026. június 12-étől kellene alkalmaznia a migrációs paktum szabályait. Ennek részeként évente mintegy 23 ezer menedékkérelem elbírálását várnák el az országtól.

Ez csak abban az esetben lenne lehetséges, hogyha létrehoznánk egy tízezer fős tartózkodási helyet, nevezzük ezt migráns tábornak”

- fogalmazott Orbán Viktor, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a brüsszeli döntések értelmében Magyarországnak 350 olyan migránst is át kellene vennie, akik valamelyik másik uniós országban nyújtották be a menedékkérelmüket. Ezt a kormányfő elfogadhatatlannak nevezte.

A magyar kormány álláspontja változatlan. Nem veszünk át egyetlen nyugat-európai országtól egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét, és nem leszünk bevándorlóország”

- hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy ez a kérdés túlmutat technikai részleteken, és a nemzeti szuverenitás lényegét érinti.

Nem fogadjuk el, hogy Brüsszel mondja meg nekünk, hogy kikkel éljünk együtt”

- zárta videós bejegyzését Orbán Viktor.