Én 2022-es helyzetet látok. Ellenzéki összefogás, még ha most újra is van az egész kalibrálva, ugyanazok az emberek, ugyanazok a tanácsadók, ugyanazok a szakemberek, közgazdászok, pontosan 2022. Deja vu érzésem van, azt is mondhatom – közölte Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján, amit Orbán Balázs osztott meg Facebook oldalán pénteken.

Orbán Viktor: Ugyanaz a helyzet, mint 2022-ben

Fotó: Polyák Attila

Az egyetlen jelentős különbség 2022 és a mostani helyzet között, hogy időközben beesett az orosz-ukrán háború, és

a Brüsszel-pártiságot kiegészítették ukrán-barátsággal, meg háborúpártisággal. Ez a nagy különbség

– tette hozzá a miniszterelnök, arra is kitérve, hogy a lényeget tekintve, – gazdaságfilozófia, gazdaságpolitika, gazdasági eszközrendszer szempontjából – nem látok különbséget 2022 és 2026 között az ellenzéki oldalon.

Orbán Viktor: A másik oldal számára Brüsszel a zsinórmérték

A háború az egy nagy különbség, és ez sok mindent megváltoztathat – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, arra is rámutatva, hogy a másik oldal számára Brüsszel a zsinórmérték, és Brüsszel hadigazdálkodás és a háború felé halad, baloldali kormány szükségszerűen Brüsszel párti és háborúpárti kormány lenne.

A saját leírásán túlmenően a miniszterelnök hangsúlyozta:

„Majd mindenki elmondja a saját véleményét. Az ellenzék is elmondja, ezt meg lehet hallgatni,

a választópolgárok mindenkit meghallgattak, akkor majd tudnak hozni egy döntést.”