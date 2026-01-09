Orbán Viktor: Ugyanaz a helyzet, mint 2022-ben

Én 2022-es helyzetet látok. Ellenzéki összefogás, még ha most újra is van az egész kalibrálva, ugyanazok az emberek, ugyanazok a tanácsadók, ugyanazok a szakemberek, közgazdászok, pontosan 2022. Deja vu érzésem van, azt is mondhatom – közölte Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján, amit Orbán Balázs osztott meg Facebook oldalán pénteken.
Az egyetlen jelentős különbség 2022 és a mostani helyzet között, hogy időközben beesett az orosz-ukrán háború, és
a Brüsszel-pártiságot kiegészítették ukrán-barátsággal, meg háborúpártisággal. Ez a nagy különbség
– tette hozzá a miniszterelnök, arra is kitérve, hogy a lényeget tekintve, – gazdaságfilozófia, gazdaságpolitika, gazdasági eszközrendszer szempontjából – nem látok különbséget 2022 és 2026 között az ellenzéki oldalon.
Orbán Viktor: A másik oldal számára Brüsszel a zsinórmérték
A háború az egy nagy különbség, és ez sok mindent megváltoztathat – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, arra is rámutatva, hogy a másik oldal számára Brüsszel a zsinórmérték, és Brüsszel hadigazdálkodás és a háború felé halad, baloldali kormány szükségszerűen Brüsszel párti és háborúpárti kormány lenne.
A saját leírásán túlmenően a miniszterelnök hangsúlyozta:
„Majd mindenki elmondja a saját véleményét. Az ellenzék is elmondja, ezt meg lehet hallgatni,
a választópolgárok mindenkit meghallgattak, akkor majd tudnak hozni egy döntést.”