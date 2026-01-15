Orbán Viktor hihetetlen bejelentést tett

„Szombaton újra háborúellenes gyűlés, most Miskolcon. Folytatjuk” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila )

Mint ismert, tavaly, december 20-án volt a digitális polgári körök (DPK) országjárásának legutóbbi állomása Szegeden, ahol teljesen megtelt a Pick Aréna. Előtte Győrben, Nyíregyházán és Mohácson találkozhattak a DPK-tagok.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy a hazájukért tenni akaró polgárok lehetőséget kapjanak arra, hogy személyesen is kapcsolódhassanak egymáshoz. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.