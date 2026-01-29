Orbán Viktor: Január végéig érkezik a hathavi fegyverpénz

Újabb anyagi elismerés érkezik a rendvédelemben dolgozóknak: a kormány döntése értelmében idén is kifizetik a hathavi fegyverpénzt, amely közel 80 ezer embert érint a honvédség, a rendőrség és más fegyveres testületek állományából. A jó hírt Orbán Viktor is bejelentette.
Elismerés a szolgálatért
Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be az intézkedést, hangsúlyozva, hogy a fegyverpénz nem jutalom, hanem elismerés azoknak, akik vállalják a szolgálattal járó kockázatot és felelősséget.
Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért”
– írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy rendőrök, katonák, pénzügyőrök, határvadászok és tisztjelöltek egyaránt részesülnek a juttatásban. Az üzenet végén egyszerű, de beszédes jókívánság szerepelt: erőt és egészséget kívánt mindazoknak, akik a biztonságunkat védik.