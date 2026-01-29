Orbán Viktor: Január végéig érkezik a hathavi fegyverpénz

Elismerés a szolgálatért

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be az intézkedést, hangsúlyozva, hogy a fegyverpénz nem jutalom, hanem elismerés azoknak, akik vállalják a szolgálattal járó kockázatot és felelősséget.

Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért”

– írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy rendőrök, katonák, pénzügyőrök, határvadászok és tisztjelöltek egyaránt részesülnek a juttatásban. Az üzenet végén egyszerű, de beszédes jókívánság szerepelt: erőt és egészséget kívánt mindazoknak, akik a biztonságunkat védik.