Rendkívüli

orbán viktor

Orbán Viktor: Január végéig érkezik a hathavi fegyverpénz

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Január 30-ig megkapják a hathavi fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozók. A kormány ezzel ismeri el azok munkáját, akik nap mint nap Magyarország biztonságáért szolgálnak – jelentette be Orbán Viktor.
Újabb anyagi elismerés érkezik a rendvédelemben dolgozóknak: a kormány döntése értelmében idén is kifizetik a hathavi fegyverpénzt, amely közel 80 ezer embert érint a honvédség, a rendőrség és más fegyveres testületek állományából. A jó hírt Orbán Viktor is bejelentette.

Orbán Viktor
Orbán Viktor hathavi fegyverpénzt jelentett be a rendvédelmi dolgozók számára (Forrás: Honvédelem)
Sem fegyvert, sem katonát nem adunk mások háborújába!

Elismerés a szolgálatért

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be az intézkedést, hangsúlyozva, hogy a fegyverpénz nem jutalom, hanem elismerés azoknak, akik vállalják a szolgálattal járó kockázatot és felelősséget.

Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért”

 – írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy rendőrök, katonák, pénzügyőrök, határvadászok és tisztjelöltek egyaránt részesülnek a juttatásban. Az üzenet végén egyszerű, de beszédes jókívánság szerepelt: erőt és egészséget kívánt mindazoknak, akik a biztonságunkat védik.

