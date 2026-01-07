Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor a belügyminiszterrel egyeztet a hóhelyzetről, üzent a magyaroknak

Téli nagykabátban érkezett a kormányülésre a miniszterelnök szerdán – derül ki az Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott friss videóból. Orbán Viktor a magyaroknak is üzent, óvatosságra kérte a lakosságot.
orbán viktorpintér sándorkormányfő

„Kell a kabát, ki tudja, lehet itt is havat kell lapátolni” – mondta Orbán Viktor, aki elárulta: szerdán is hólapátolással indult a napja, de csupán kislapáttal. Jönnek azonban a „nagylapátok” is, hamarosan meghallgatja ugyanis Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzettel kapcsolatban.

Orbán Viktor a Karmelita kolostor melletti járdaszakaszon 2025. január 7-én (Kép forrása: Facebook/ Orbán Viktor)

A kormányfő még a kormányülés előtt üzent a magyar embereknek is:

Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!”

 

