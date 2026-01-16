Orbán Viktor: Az ország kiállta a hópróbát

Magyarország sikerrel vette az elmúlt hetek rendkívüli téli időjárása jelentette akadályokat – erről beszélt Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök szerint a hóhelyzet megmutatta, hogy az ország nemcsak békeidőben, hanem rendkívüli körülmények között is működőképes.
Nemcsak a rendszer, az emberek is vizsgáztak
Orbán Viktor hangsúlyozta: a rendkívüli időjárás mindenkit próbára tesz, de összességében „ezt a hópróbát kiállta az ország.”
Kiemelte, hogy a közlekedést biztosítók, a vasutasok, a rendőrök, a katasztrófavédelem munkatársai és a honvédség is helytállt, munkájukért köszönetet mondott. A kormányfő szerint bár ilyenkor természetes az emberek türelmetlensége, ahhoz képest, mekkora volt a kibillenés a megszokott rendből, a lakosság fegyelmezetten és higgadtan kezelte a helyzetet.
Ugyanakkor figyelmeztetett: a télnek még nincs vége, komoly hidegek, ónos eső és újabb havazás is jöhet, ezért mindenkit arra kért, hogy fokozott körültekintéssel intézze ügyeit, és különösen figyeljen a gyerekekre és az idősekre.