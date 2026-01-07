Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

fidesz

Orbán Viktor: Ideológiai hadviselést folytat Budapest vezetése

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karácsony Gergelyék csődbe vitték az ország leggazdagabb városát. A budapestiek ennél többet érdemelnek – mondta a miniszterelnök a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén. Hozzátette, a főváros 20 olyan NGO-val működött együtt, amelyet Amerikában a Trump-kormányzat leleplezett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fideszamerikábanorbán viktorkarácsony gergelyusaidvárosngo

Politikai sikerek helyett gazdasági teljesítmény helyet van a városban ideológiai hadviselés – fogalmazott Orbán Viktor kedden a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén. A miniszterelnök kifejtette, a főváros 20 olyan NGO-val működött együtt, amelyet Amerikában a Trump-kormányzat leleplezett. 

Leleplezte, hogy a USAID nevű amerikai liberális szervezetől fogadott el pénzt

– hangsúlyozta.

 Mint mondta, Budapesten baloldali propagandára legalább 20 nemzetközi NGO-n keresztül érkezett pénz, hogy támogassák a velünk szemben álló politikai tábor munkáját. 

Hangsúlyozta, miközben az ország leggazdagabb városát csődbe vitték, 

valahogy mindig maradt pénz a végelszámolás alatt álló önkormányzati cégeknél a szabálytalanul kiosztott jutalmakra. 

Úgy folytatta, aztán jön a kuncsorgás, támogatás és segítség nélkül leáll a tömegközlekedés,  nem viszik el a szemetet, nem lesz közvilágítás. Siránkozás, tehetetlenség és végül kuncsorgás. Ez méltatlan, a budapestiek ennél többet érdemelnek és ennél többet is kapnak majd tőlünk. 

h

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!