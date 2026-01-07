Orbán Viktor: Ideológiai hadviselést folytat Budapest vezetése

Politikai sikerek helyett gazdasági teljesítmény helyet van a városban ideológiai hadviselés – fogalmazott Orbán Viktor kedden a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén. A miniszterelnök kifejtette, a főváros 20 olyan NGO-val működött együtt, amelyet Amerikában a Trump-kormányzat leleplezett.

Leleplezte, hogy a USAID nevű amerikai liberális szervezetől fogadott el pénzt

– hangsúlyozta.

Mint mondta, Budapesten baloldali propagandára legalább 20 nemzetközi NGO-n keresztül érkezett pénz, hogy támogassák a velünk szemben álló politikai tábor munkáját.

Hangsúlyozta, miközben az ország leggazdagabb városát csődbe vitték,

valahogy mindig maradt pénz a végelszámolás alatt álló önkormányzati cégeknél a szabálytalanul kiosztott jutalmakra.

Úgy folytatta, aztán jön a kuncsorgás, támogatás és segítség nélkül leáll a tömegközlekedés, nem viszik el a szemetet, nem lesz közvilágítás. Siránkozás, tehetetlenség és végül kuncsorgás. Ez méltatlan, a budapestiek ennél többet érdemelnek és ennél többet is kapnak majd tőlünk.

h