Orbán Viktor ismét kiállt a Dankó Rádió mellett

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a zenei ízlésében és rádióhallgatási szokásaiban 10 éve nincs változás, továbbra is a magyar zene áll hozzá a legközelebb.

A kormányfő ismét egyértelművé tette, hogy elkötelezett hallgatója a Dankó Rádiónak. Orbán Viktor elárulta, hogy 10 éve töretlenül hallgatja a Dankó Rádiót, mert az csak magyar zenét játszik. Fotó: Facebook / Orbán Viktor

10 éve is Dankót hallgattam, jövő héten is Dankót hallgatok, és azután is Dankót fogok hallgatni”

– írta a kormányfő a bejegyzésében, világos üzenetet küldve arról, hogy hosszú távon is kitart a csatorna mellett.

Egy nappal korábban már üzent a Dankó Rádió kapcsán a kormányfő.

Orbán Viktor már egy nappal korábban is megszólalt a Dankó Rádió kapcsán. Akkor arról beszélt, hogy az autóban alapvetően nem szokott rádiót hallgatni, kivéve akkor, amikor egyedül vezet. Ilyenkor azonban következetesen a Dankó Rádiót választja.

A miniszterelnök szerint a csatorna nem pusztán nótákat sugároz, hanem a magyar zenei kultúrát közvetíti. Mint fogalmazott: a Dankó Rádióban „ott van a magyar zene”, amely szerinte különleges értéket képvisel a mai, globalizált médiakörnyezetben.

A Dankó Rádió a legnagyobb!”

– mondta a miniszterelnök.