Orbán Viktor: A kormány leveszi a pluszterheket a családok válláról

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
A rezsistopról írt emlékeztetőt közösségi oldalán a miniszterelnök.
rezsistopjanuári rezsistopOrbán Viktor

Mint korábban megírtuk, a kormány visszatéríti az elmúlt évekénél hidegebb időjárás miatt jelentkezett azon többletkiadásokat, amelyek lakosság megnövekedett fűtési igénye miatt keletkeztek. A rezsistop óriási segítség a magyar családoknak, hiszen sokan már a decemberi számlájukat sem tudták kifizetni. Orbán Viktor közösségi oldalán írt erről.

Orbán Viktor a rezsistopról (Forrás: Facebook/orbán Viktor)
Orbán Viktor a rezsistopról (Forrás: Facebook/orbán Viktor)

Orbán Viktor: A családok számíthatnak ránk

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a rendkívüli időjárás továbbra is tart; a családok pedig ugyanilyen töretlenül számíthatnak a kormány segítségére.

A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket”

– jelentette ki a kormányfő.

 

