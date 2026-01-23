Orbán Viktor: A kormány leveszi a pluszterheket a családok válláról

Mint korábban megírtuk, a kormány visszatéríti az elmúlt évekénél hidegebb időjárás miatt jelentkezett azon többletkiadásokat, amelyek lakosság megnövekedett fűtési igénye miatt keletkeztek. A rezsistop óriási segítség a magyar családoknak, hiszen sokan már a decemberi számlájukat sem tudták kifizetni. Orbán Viktor közösségi oldalán írt erről.

Orbán Viktor a rezsistopról (Forrás: Facebook/orbán Viktor)

Orbán Viktor: A családok számíthatnak ránk

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a rendkívüli időjárás továbbra is tart; a családok pedig ugyanilyen töretlenül számíthatnak a kormány segítségére.

A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket”

– jelentette ki a kormányfő.