Orbán Viktor: A kormány leveszi a pluszterheket a családok válláról

A rezsistopról írt emlékeztetőt közösségi oldalán a miniszterelnök.
Mint korábban megírtuk, a kormány visszatéríti az elmúlt évekénél hidegebb időjárás miatt jelentkezett azon többletkiadásokat, amelyek lakosság megnövekedett fűtési igénye miatt keletkeztek. A rezsistop óriási segítség a magyar családoknak, hiszen sokan már a decemberi számlájukat sem tudták kifizetni. Orbán Viktor közösségi oldalán írt erről.
Orbán Viktor: A családok számíthatnak ránk
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a rendkívüli időjárás továbbra is tart; a családok pedig ugyanilyen töretlenül számíthatnak a kormány segítségére.
A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket”
– jelentette ki a kormányfő.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!