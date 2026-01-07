Orbán Viktor: Jelentés a hóhelyzetről – videó

Az operatív törzs felállt, elzárt település nincs az országban – közölte Pintér Sándor a kormány szerdai ülésén. Orbán Viktor miniszterelnök kérésére a Belügyminiszter arról tájékoztatta a kormánytagokat, hogy összesen 833 munkagép látja el a védekezési feladatokat. Jelezte, 91 ezer tonna útszóró sót és kétmillió liter kalcium C12-es oldatot szórtak szét mindeddig.

Az ellátási rendszer működik

– hangsúlyozta Pintér Sándor, aki a mentők jelentése alapján arról számolt be, hogy 20-25 százalékkal növekedett a sérüléses balesetek száma, a kórházaknál átlagosan szintén 25 százalékkal nőtt az ellátási igény.

Az operatív törzs végzi a dolgát (Fotó: Belügyminisztérium / MTI Fotószerkesztõség)

A Belügyminiszter közölte azt is, hogy a rendészeti szervek jelentős létszámmal vettek részt a védekezésben, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet tűzoltás, műszaki mentések területén 323 fővel volt jelen. A rendőrség összesen 95 intézkedést tett a hóhelyzet miatt, 1656 fő volt kint az utakon 823 szolgálati gépjárművel.

A polgárőrség is besegített a munkálatokba, bevezették a füstölő kémény ellenőrzését, ahol egyedül élő személy van, és nem füstölt a kémény, ott tűzrakással, a lakók ellenőrzésével biztosították, hogy senki ne hűljön ki az éjszaka során

– tudatta Pintér Sándor.