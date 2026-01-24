Orbán Viktor: A 2026-os választás egyik tétje, hogy ne kerüljön Magyarország adósságcsapdába – videó

A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért. A kaposvári háborúellenes gyűlésen a fő attrakció az „Egyenesen Viktortól” című kérdezz-felelek Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek moderátora Szita Károly.
Orbán Viktor miniszterelnök ezt írta a Digitális Polgári Körök által rendezett újabb szombati háborúellenes gyűlésével kapcsolatban a közösségi oldalán megosztott fotómontázshoz:
Orbán-Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk!"
A Davos-Kaposvár járattal érkeztem, brüsszeli kitérővel, úgyhogy első kézből tudok önöknek beszámolni arról, hogy mi zajlik ma a nagyvilágban és mi az, ami abból bennünket érint – mondta el a beszélgetés elején Orbán Viktor, azonban mindenekelőtt hangsúlyozta:
régi barátság ez Kaposvár és a mi politikai közösségünk a Fidesz között, amire az jellemző, hogy sohase untuk meg egymást.
Az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlesztették a környéket és Kaposvárt a nemzeti kormányok.
Több mint százmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett ide,
kezdve azzal hogy be kellett kapcsolni Kaposvárt a közlekedési vérkeringésbe és ipari park fejlesztéstől kezdődően a kórházfejlesztéséig sok mindent meg kellett valósítani.
Az egészségügyre kitérve a miniszterelnök elmondta, hogy
amennyiben a Tisza Párt kórház fejlesztési programja valósulna meg, akkor a megyei kórházaknak, így a kaposváriak is kampó,
ugyanis a Tisza centrum kórházakat akar létrehozni, bezárva ezzel számos egyéb kórházat – mondta el a miniszterelnök.
Minden megyeközpontban kell lenni erős megyei kórháznak, amely gondoskodik a megyében élők egészségügyi ellátásáról"
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Brüsszel a gazdák ellenfele
Az első kérdés mezőgazdasági témájú volt, arra vonatkozott, hogy hogyan tudja a kormányzat megvédeni a magyar gazdákat a készülődő és folyamatban lévő brüsszeli veszélyes tervekkel és megállapodásokkal szemben.
A miniszterelnök válaszában elmondta, a művi dolgok szaporodnak, most már műhúst is akarnak velünk etetni, valahogy az ember úgy érzi, hogy a dolgok távolodnak tőlünk és a falu, a föld megművelése mind olyan élmények, amelyek fontosak a magyar ember életének, ezért ezeket meg kell őrizni.
Azt is hozzátette,
Magyarország mezőgazdasága húszmillió ember eltartására képes.
A mezőgazdaság egy nagyon fontos pillére a magyar gazdaságnak. Ez a baja magyar mezőgazdaságnak, van egy harc a kereskedők és a termelők között. A mostani Mercosur megállapodás arról szól, hogy a magyar ember importot fogyasszon.
Ha meg tudod védeni a mezőgazdaságot, akkor meg tudod emberi emberek fogyasztását védeni. Ezért fontos, hogy legyen magyar vidék, legyen magyar falu, legyen magyar mezőgazdaság
– hangsúlyozta. A megállapodások kiskapui maguktól nem létesülnek, azokat meg kell teremteni – mutatott rá.
Ezt a megállapodást nemcsak Magyarország, de más országok sem fogják ratifikálni
– tette hozzá. Összeurópai gazda összefogás kell és akkor a mezőgazdaságot meg lehet menteni.
Brüsszel a gazdák ellenfele"
– hívta fel a figyelmet.
„Brüsszel a gazdák ellenfele, von der Leyen is, Weber úr, aki az Európai Néppártot vezeti szintén, Zelenszkij új szintén, hiszen ő meg ide akarja hozni a gyenge minőségű ukrán élelmiszert és
a Tisza Párt vezetője is ebben a csomagban van, ezeket tudják csomagban árulják. Ha a Tiszát kapod, akkor kapsz mellé egy von der Leyent, egy Webert, meg még egy Zelenszkijt is"
– mutatott rá.
Ha a nemzeti kormány marad, marad a rezsicsökkentés
Brüsszelből rendszeresen kapunk fölszólításokat, hogy töröljük a rezsicsökkentést. És a Brüsszelből támogatott magyar politikusok is mind ezt teszik,
a Tisza azt is mondja, hogy a rezsicsökkentés egy humbug.
Lehet, hogy a Rózsadombon humbug, Kaposvár külsőn nem biztos.
Tehát ha a nemzeti kormány marad, marad a rezsicsökkentés. Ha brüsszeli kormány jön, akkor a rezsicsökkentésnek befellegzett”
ha a további energetikai terveket végig tudják vinni, akkor a végén,
a következő ciklusnak a végére Magyarország egy olyan ország lesz, amely a saját villamosenergia igényét képes lesz saját maga előállítani
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Kell lenni mindig valaminek egy ütközőzónának Oroszország és a Nyugat, ideértve Magyarországot is határai között.
És arról kellene megegyeznünk, hogy ez a földterület, amit Ukrajnának hívnak ütközőzóna volt, most háborús övezet lesz, hogyan lesz ismét egy ütközőállam – mondta el a miniszterelnök a háborúval és Ukrajnával kapcsolatban.
Békés, fejlődőképes, jobbról-balról befolyásokat elszenvedő, azt a politikájába beépítő sajátos helyzetű ország. Ezt tudjuk elérni. Ha nem ez lesz, ennek az alternatívája a folyamatos háború – mutatott rá.
Az első dolog, hogy védjük meg fiataljainkat– mondta el a miniszterelnök a háborúval kapcsolatban.
Ne engedjük meg hogy elvigyék fiainkat háborúba.
A második dolog a pénz kérdése a háborúval kapcsolatban, ugyanis a háborúhoz pénz kell.
Az Európai Unió úgy döntött, hogy háborúzik, de nincs pénze. Ezért hitelt vettek fel és egy mostani kiszivárgott anyagot idézve elmondta, hogy készítettek egy olyan dokumentumot, amelyben most már le is van írva, hogy mi, hogy valósuljon meg
– hangsúlyozta.
A dokumentum arról szól, hogy 800 milliárd dollárt hogyan tud megkapni Ukrajna, majd
sunyi módon megjegyzik apró betűs részben, hogy ez nem tartalmazza a katonai költségeket. Az további 700 milliárd dollárba kerülne. A pénz előteremtése haditervének az is része, hogy
Ukrajna 2027-ig csatlakozzon az európai unióhoz.
Ha valaki azt hiszi, hogy Ukrajna csatlakozása a ködös távoli jövőben lesz valamikor, akkor téved – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
A 2026-os választás egyik tétje, hogy Magyarország ebben az adósságcsapdába ne kerüljön bele, mondta el, bemutatva a nemzeti petíciós ívet, amellyel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki töltse ki.
Ukrajna hosszabb távon is bizonytalan, hol békés, hol háborús övezet lesz. Ezért Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, kell együttműködés Ukrajnával, kell stratégiai együttműködés Ukrajnával, de jogot adni a bent tartózkodásra az óriási veszélyt jelent
hangsúlyozta, azt is hozzátéve:
miközben kemények vagyunk, kiállunk az érdekünk mellett, aközben van szívünk.
És amit a bajba jutott embernek meg kell adni, azt meg fogjuk adni akkor is, ha az ukrán.
Ha nem feccöltünk volna bele az elmúlt tízegynéhány évben lépésről lépésre az együttműködést, a barátságot, a bajtársiasságot vele, miközben az egész nyugat-európai politikai elit állandóan viccelődött és gúnyos volt vele, akkor nincs ma rezsicsökkentés"
– mondta el a miniszterelnök Donald Trump és az új amerikai vezetés kapcsán.
Három dolgot említett a jó kapcsolat eredményeképp a miniszterelnök,
az első az, hogy a MOL meg tudja venni a szerb olajfinomítót, az amerikai engedély szükséges, ami rendelkezésünkre áll jelen pillanatban,
a másik dolog, ami fontos, hogy miközben az történik, hogy az amerikai tőkét mindenhonnan hazaviszik az Egyesült Államokba, akkor közben amerikai befektetések érkeznek, ma Amerika befektetőként is nagyobb erővel van jelen, mint Trump előtt volt,
a harmadik ez a bizonyos pénzügyi védőpajzs, aminek a konkrét formájáról zajlanak az egyeztetések, de egyedül tudok mondani önnek, ha bárki, akár a londoni pénzpiacon, akár Brüsszelben az európai uniós költségvetésnél ki akar babrálni a magyarokkal és pénzügyi válságot akar előidézni, akkor van egy amerikai kapcsolat, amelynek segítségét ki tudjuk védeni.
Magyarország teljes biztonságban”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Cikkünk frissül…
Orbán Viktor: A budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van
Orbán Viktor a brüsszeli rendkívüli EU-csúcs után arról beszélt, hogy előbb-utóbb békecsúcsot rendeznek Budapesten. A miniszterelnök szerint a békecsúcs gondolata nem került le sem az amerikai, sem a magyar politikai napirendről.