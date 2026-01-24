Orbán Viktor: A 2026-os választás egyik tétje, hogy ne kerüljön Magyarország adósságcsapdába – videó

A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért. A kaposvári háborúellenes gyűlésen a fő attrakció az „Egyenesen Viktortól” című kérdezz-felelek Orbán Viktor miniszterelnökkel, amelynek moderátora Szita Károly.

Orbán Viktor: Orbán-Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk!

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök ezt írta a Digitális Polgári Körök által rendezett újabb szombati háborúellenes gyűlésével kapcsolatban a közösségi oldalán megosztott fotómontázshoz:

A Davos-Kaposvár járattal érkeztem, brüsszeli kitérővel, úgyhogy első kézből tudok önöknek beszámolni arról, hogy mi zajlik ma a nagyvilágban és mi az, ami abból bennünket érint – mondta el a beszélgetés elején Orbán Viktor, azonban mindenekelőtt hangsúlyozta:

régi barátság ez Kaposvár és a mi politikai közösségünk a Fidesz között, amire az jellemző, hogy sohase untuk meg egymást.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlesztették a környéket és Kaposvárt a nemzeti kormányok.

Több mint százmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett ide,

kezdve azzal hogy be kellett kapcsolni Kaposvárt a közlekedési vérkeringésbe és ipari park fejlesztéstől kezdődően a kórházfejlesztéséig sok mindent meg kellett valósítani.

Az egészségügyre kitérve a miniszterelnök elmondta, hogy

amennyiben a Tisza Párt kórház fejlesztési programja valósulna meg, akkor a megyei kórházaknak, így a kaposváriak is kampó,

ugyanis a Tisza centrum kórházakat akar létrehozni, bezárva ezzel számos egyéb kórházat – mondta el a miniszterelnök.

Minden megyeközpontban kell lenni erős megyei kórháznak, amely gondoskodik a megyében élők egészségügyi ellátásáról"

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Brüsszel a gazdák ellenfele

Az első kérdés mezőgazdasági témájú volt, arra vonatkozott, hogy hogyan tudja a kormányzat megvédeni a magyar gazdákat a készülődő és folyamatban lévő brüsszeli veszélyes tervekkel és megállapodásokkal szemben.

A miniszterelnök válaszában elmondta, a művi dolgok szaporodnak, most már műhúst is akarnak velünk etetni, valahogy az ember úgy érzi, hogy a dolgok távolodnak tőlünk és a falu, a föld megművelése mind olyan élmények, amelyek fontosak a magyar ember életének, ezért ezeket meg kell őrizni.