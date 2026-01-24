Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa – Zelenszkij retteg

orbán viktor

Orbán Viktor elárulta, ezért voltak olyan sokan Kaposváron

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök a hetedik, Kaposváron megrendezett háborúellenes gyűlésre érkezve fejtette meg a titkot a TikTokon. Orbán Viktor nem a brüsszeli hangulatot kapta vissza.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktortömeglázár jánoskaposvár

Brüsszel után Kaposvár. Itt jobb lesz a buli – mondta el Orbán Viktor a TikTokon.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Kaposvár, DPKKaposvár, 2026.01.24. Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: Nem egy brüsszeli hangulat

Állítólag a Lázár fellép, azért jöttek ilyen sokan”

– fejtette meg a miniszterelnök a tömeg titkát. Lázár János sem maradt el a válasszal:

Amit én mondok, majd ő helyre teszi.

@viktor_a_tiktokon Brüsszel után Kaposvár. Itt jobb lesz a buli 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #Kaposvár #LázárJános ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

A végén a miniszterelnök még megjegyezte:

Tényleg jobb, mint Brüsszelben, több élet van.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!