Orbán Viktor elárulta, ezért voltak olyan sokan Kaposváron

A miniszterelnök a hetedik, Kaposváron megrendezett háborúellenes gyűlésre érkezve fejtette meg a titkot a TikTokon. Orbán Viktor nem a brüsszeli hangulatot kapta vissza.
Brüsszel után Kaposvár. Itt jobb lesz a buli – mondta el Orbán Viktor a TikTokon.
Orbán Viktor: Nem egy brüsszeli hangulat
Állítólag a Lázár fellép, azért jöttek ilyen sokan”
– fejtette meg a miniszterelnök a tömeg titkát. Lázár János sem maradt el a válasszal:
Amit én mondok, majd ő helyre teszi.
A végén a miniszterelnök még megjegyezte:
Tényleg jobb, mint Brüsszelben, több élet van.”
