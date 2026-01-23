Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elon Musk bevallotta, hogy földönkívüli

Olvasta?

Botrány a Jákli Mónika-ügyben: Rohadj meg, f*szkalap

Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök ezt a fontos információt közölte a Digitális Polgári Körök által rendezett újabb szombati háborúellenes gyűlésével kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúellenes GyűlésDigitális Polgári KörOrbán ViktorKaposvárLázár János

Orbán Viktor miniszterelnök ezt írta a Digitális Polgári Körök által rendezett újabb szombati háborúellenes gyűlésével kapcsolatban a közösségi oldalán megosztott fotómontázshoz:

Orbán-Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk!

A decemberi szegedi háborúellenes gyűlésen Lázár János már tartott Lázárinfót a miniszterelnökkel, amely során közösen válaszoltak a kérdésekre.

Ne keressen tovább! Itt van Orbán Viktor nyolc legerősebb mondata a szegedi háborúellenes gyűlésről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!