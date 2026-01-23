Orbán Viktor miniszterelnök ezt írta a Digitális Polgári Körök által rendezett újabb szombati háborúellenes gyűlésével kapcsolatban a közösségi oldalán megosztott fotómontázshoz:

Orbán-Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk!

A decemberi szegedi háborúellenes gyűlésen Lázár János már tartott Lázárinfót a miniszterelnökkel, amely során közösen válaszoltak a kérdésekre.