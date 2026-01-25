Orbán Viktor: Legyünk büszkék a hazánkra – a lovasíjász szavai messzire mutatnak

A miniszterelnök közösségi oldalán Kassai Lajos lovasíjász megszólalását idézte, hangsúlyozva: a hazaszeretet nem kizárásról, hanem megértésről és közös értékekről szól. Orbán Viktor szerint különösen fontosak azok a gondolatok, amelyek nem szembeállítanak, hanem emlékeztetnek arra, hogy a magyarokat több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja őket.
„Sokkal több köt össze bennünket, mint amennyi szétválaszt”
Kassai Lajos saját élményein keresztül beszélt arról, mit jelent számára a haza. Elmondta, hogy markáns világlátása ellenére soha nem fordul szembe azokkal, akik másként gondolkodnak, mert hisz a párbeszéd erejében. Egy különleges élményt is felidézett: külföldi lovasíjász barátait vitte körbe Kaposváron, és először látta szülővárosát mások szemével. A szaúd-arábiai sivatagból, illetve a tizenkétmilliós kínai nagyvárosból érkező vendégek rácsodálkozása számára is új nézőpontot adott, és ekkor élte át igazán, milyen különleges hely Magyarország.
Megmondom őszintén, hogy életemben először rendkívül büszke voltam erre a városra, hiszen tudtam azt, hogy ezek az emberek honnan jöttek, és láttam a szemükbe azt a csillogást, hogy nekik is nagyon tetszik.”
Kassai szerint érdemes lenne mindenkinek időről időre így, kívülről is körbenéznie itthon, mert ez az ország – ahogy fogalmazott – „csodálatos”, és okunk van büszkének lenni rá.