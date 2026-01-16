Orbán Viktor kemény üzenetet küldött – itt húzta meg a vörös vonalat

„Az a nyomás, hogy magyar fiatalok katonaként menjenek Ukrajnába, nőni fog. És jogos az a félelem, hogy az ukránpárti erők, a DK és a Tisza, mint minden nyomásnak, ennek is engedni fognak. És előbb-utóbb, ha Brüsszel-párti kormány van Magyarországon, a magyar fiatalokat elküldik katonának” – fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar katonák eskütétele a Szent István-napi állami ünnepségen tartott tisztavatáson a budapesti Kossuth Lajos téren, 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A kormányfő az interjúban kifejtette: a magyar politikai életben

van egy brüsszelpárti és ukránpárti politikai erő, ezzel szemben a másik oldalon, a Fidesz és a KDNP egy magyarbarát, és Brüsszel követeléseinek ellentartó, annak ellentmondó politikai erőt képvisel.

Orbán Viktor szerint azzal, hogy az Európai Unió – Magyarország, Csehország és Szlovákia részvétele nélkül – 90 milliárd eurós hitelt vesz fel és küld Ukrajnába,

valójában nem 90 milliárd eurót küld, hanem „finanszírozzuk 800 ezer ember halálát és hadirokkanttá válását.”

„Mindeközben volna lehetőség a háború megnyerése helyett áttérni egy békepolitikára, és tárgyalással lezárni (a háborút)” – hangsúlyozta a kormányfő.