Orbán Viktor kemény üzenetet küldött – itt húzta meg a vörös vonalat

Brüsszelpárti és ukránpárti erőnek nevezte a Tisza Pártot és a DK-t a miniszterelnök, aki reális veszélynek látja, hogy kormányra kerülve magyar fiatalokat küldhetnek katonának Ukrajnába. Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában hangsúlyozta: az EU valójában nem 90 milliárd eurós hitelt küld Ukrajnának, hanem „finanszírozzuk 800 ezer ember halálát és hadirokkanttá válását.”
„Az a nyomás, hogy magyar fiatalok katonaként menjenek Ukrajnába, nőni fog. És jogos az a félelem, hogy az ukránpárti erők, a DK és a Tisza, mint minden nyomásnak, ennek is engedni fognak. És előbb-utóbb, ha Brüsszel-párti kormány van Magyarországon, a magyar fiatalokat elküldik katonának” – fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar katonák eskütétele a Szent István-napi állami ünnepségen tartott tisztavatáson a budapesti Kossuth téren, 2025. augusztus 20-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
A kormányfő az interjúban kifejtette: a magyar politikai életben 

van egy brüsszelpárti és ukránpárti politikai erő, ezzel szemben a másik oldalon, a Fidesz és a KDNP egy magyarbarát, és Brüsszel követeléseinek ellentartó, annak ellentmondó politikai erőt képvisel.

Orbán Viktor szerint azzal, hogy az Európai Unió – Magyarország, Csehország és Szlovákia részvétele nélkül – 90 milliárd eurós hitelt vesz fel és küld Ukrajnába, 

valójában nem 90 milliárd eurót küld, hanem „finanszírozzuk 800 ezer ember halálát és hadirokkanttá válását.” 

„Mindeközben volna lehetőség a háború megnyerése helyett áttérni egy békepolitikára, és tárgyalással lezárni (a háborút)” – hangsúlyozta a kormányfő.

 

