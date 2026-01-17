Orbán Viktor: A kalandorság nem a mi világunk

Mások is szeretnének ilyenek lenni, mint mi - mondta a miskolci háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök. Azt is mondta, a kalandorság nem a mi világunk, a Fidesz a biztos választás. És ez az ami tetszik másoknak is és szeretnének ilyenek lenni.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az mindenképp figyelemre méltó, hogy a legnagyobb kihívónk is a mi választási üzenetünkkel kampányol, ő emlegeti leggyakrabban. Ha ez így megy tovább, akkor a választás napján a szavazófülke magányában még a végén ránk is szavaz - jegyezte meg nem minden humor nélkül a miniszterelnök.