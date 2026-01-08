Orbán Viktor kimondta azt, amit sokan elfelejtenének

Nemzeti út az Unión belül

Orbán Viktor szerint a magyar álláspont élesen eltér attól a föderalista iránytól, amelyet ma a háborúpárti és Ukrajna feltétlen támogatását hirdető európai elit képvisel. Úgy fogalmazott, ez az eltérés nem probléma, hanem az Európai Unió egyik alapvető erőssége, hiszen különböző felfogású államok képesek együttműködni egy közösségen belül.

Magyarország az a magyar ország. Beletettek az elődeink, vagy 1100 éve többen. Nem gondolnám, hogy jó volna bármelyik magyar generációnak ezt feladni”

– zárta gondolatait a kormányfő.