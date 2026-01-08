Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Gyász

Meghalt Sergio J. Ramos

orbán viktor

Orbán Viktor kimondta azt, amit sokan elfelejtenének

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország jövőjét az Európai Unión belül képzeli el, de nem föderális alapon – erősítette meg a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor szerint csak szuverén államként lehet értelmes és eredményes politikát folytatni Brüsszelben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorukrajnamagyarországeurópai uniónato

Orbán Viktor közösségi oldalán tette világossá: Magyarország nem kíván feladni semmilyen olyan jogosítványt, amelyet az uniós alapszerződések biztosítanak számára. Álláspontja szerint az Európai Unió nem kizárólag föderális logika mentén működhet, hiszen a tagállamok eltérő történelmi tapasztalatokkal, nemzeti érdekekkel és politikai felfogással rendelkeznek. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország jövőjét az Európai Unión belül képzeli el, de nem föderális alapon (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Magyarország magyar ország, amely ragaszkodik szuverén külpolitikájához, energiapolitikájához és gazdaságpolitikájához, miközben a jövőjét az unión belül, a NATO védelmi ernyője alatt képzeli el.

Orbán Viktor szerint itt húzódik a törésvonal az ó- és az újbaloldal között

Nemzeti út az Unión belül

Orbán Viktor szerint a magyar álláspont élesen eltér attól a föderalista iránytól, amelyet ma a háborúpárti és Ukrajna feltétlen támogatását hirdető európai elit képvisel. Úgy fogalmazott, ez az eltérés nem probléma, hanem az Európai Unió egyik alapvető erőssége, hiszen különböző felfogású államok képesek együttműködni egy közösségen belül.

Magyarország az a magyar ország. Beletettek az elődeink, vagy 1100 éve többen. Nem gondolnám, hogy jó volna bármelyik magyar generációnak ezt feladni”

– zárta gondolatait a kormányfő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!