Orbán Viktor kimondta azt, amit sokan elfelejtenének

Orbán Viktor közösségi oldalán tette világossá: Magyarország nem kíván feladni semmilyen olyan jogosítványt, amelyet az uniós alapszerződések biztosítanak számára. Álláspontja szerint az Európai Unió nem kizárólag föderális logika mentén működhet, hiszen a tagállamok eltérő történelmi tapasztalatokkal, nemzeti érdekekkel és politikai felfogással rendelkeznek. A miniszterelnök hangsúlyozta:
Magyarország magyar ország, amely ragaszkodik szuverén külpolitikájához, energiapolitikájához és gazdaságpolitikájához, miközben a jövőjét az unión belül, a NATO védelmi ernyője alatt képzeli el.
Nemzeti út az Unión belül
Orbán Viktor szerint a magyar álláspont élesen eltér attól a föderalista iránytól, amelyet ma a háborúpárti és Ukrajna feltétlen támogatását hirdető európai elit képvisel. Úgy fogalmazott, ez az eltérés nem probléma, hanem az Európai Unió egyik alapvető erőssége, hiszen különböző felfogású államok képesek együttműködni egy közösségen belül.
Magyarország az a magyar ország. Beletettek az elődeink, vagy 1100 éve többen. Nem gondolnám, hogy jó volna bármelyik magyar generációnak ezt feladni”
– zárta gondolatait a kormányfő.