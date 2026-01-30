Orbán Viktor kulisszatitkokat árult el a januári rezsicsökkentésről

Nagy dilemmában voltunk, mert a tél az olyan, hogy szokott hideg lenni, és még lehet is, mert nincs vége, és hogy ilyenkor a kormánynak a legrászorultabbakkal kell-e foglalkoznia, vagy mindenki terhein könnyíteni kell-e? – fogalmazott a miniszerelnök, aki a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában adott választ arra, miért ez a döntés született a januári rezsistop meghatározásánál. Orbán Viktor azt mondta, ha az ember belenéz, mint egy feneketlen mély kútba az energiafogyasztás számlázási rendszerébe, akkor olyat lát, amitől megretten.

Épeszű ember ebben nem igazodik ki, talán még az akadémiai tagság sem biztos, hogy elég ahhoz, hogy az ember megértse, hogy jön ki az a gázszámla

– vélekedett, tekintettel arra, hogy van, aki bediktál, van, aki átalányt fizet, van, aki jellemgörbe alapján, fogyasztási görbe alapján fizet.

A kormányfő közölte, úgy látták, hogy ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor igazságtalanság jön létre, és a végén még,

miközben elköltünk rengeteg pénzt, azt fogják érezni az emberek, hogy igazságtalan a rendszer.

Jelezte, ezért arra jutottak, hogy mindenkinek a januári számlájának 30 százalékát átvállalják a fogyasztást tekintve.

Azt gondoljuk, még ez van legközelebb ahhoz a megoldáshoz, vagy ahhoz a kívánalomhoz, hogy mindenki úgy érezze, hogy méltányos arányban csökkentették a terheit

– fogalmazott a miniszterelnök.