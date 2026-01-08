Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sokkoló!

Ez történhetett Dudás Miklóssal az ország egyik legjobb nyomozója szerint

Hóhelyzet

Havazás és –22 fok: brutális tél csap le Magyarországra

orbán viktor

Extrém hideg közeleg – Orbán Viktor külön utasítást adott

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hajléktalanszállókon több hely van, mint amennyi hajléktalan Magyarországon – tájékoztatott a miniszterelnök. Orbán Viktor azt is közölte, bár elsősorban az önkormányzatok feladata, az Operatív Törzs kiemelten segíti a következő napokban a fedél nélkül élőket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorpintér sándoroperatív törzs

– A hajléktalanokról ilyenkor gondoskodni kell, ez az önkormányzatokhoz tartozó feladat. Az Operatív Törzs foglalkozik-e ezzel a kérdéssel? – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Sándornak, miután az elmúlt napok hóhelyzete után a következő napokban extrém hideg idő várható.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök az Operatív Törzzsel egyeztet a hóhelyzetről (Fotó: Facebook)

A belügyminiszter közölte, noha valóban az önkormányzatok feladata a fedél nélkül élők biztonsága, ettől függetlenül kiemelten foglalkoznak a témával: a szociális területért felelős államtitkár, Fülöp Attila vette át az ezzel kapcsolatos teendőket, valamint vörös riasztást rendeltek el. 

– Ez a gyakorlatban azt jelenti, felszabadítottuk a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézményekben, jelen pillanatban is több mint 20 százalék még a szabad hely – tájékoztatott, hozzátéve, hogy az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanoknak is biztosítják az elhelyezését. 

Tehát a hajléktalanszállókon több hely van, mint amennyi hajléktalan Magyarországon – összegzett a miniszterelnök, mire Pintér Sándor hozzátette, a rendőröknek pedig kiemelt feladatuk a következő napokban is, hogy amennyiben hajléktalant találnak szabad területen, szállítsák be a szállókra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!