Orbán Viktor külpolitikája egyre látványosabb eredményeket hoz – elemzés

Orbán Viktor az elmúlt hónapokban Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is találkozott, és részt vett a közel-keleti Békecsúcson is európai vezetők között. Egy esetleges Trump–Putyin-csúcstalálkozó megrendezésére Budapest a legesélyesebb – olvasható a XXI. Század Intézet elemzésében.
Orbán Viktor és a multivektorális külpolitika: nyugati keretek, szélesebb mozgástér
A korábbi, kizárólag nyugati orientáció kiegészült keleti és déli kapcsolatrendszerrel, és ez a többoldalú külpolitika a globális átalakulás idején hatékony eszköznek bizonyul. Átrendeződőben a világrend: az egypólusú liberális hegemónia helyére többpólusú berendezkedés kerül, ahol a nem liberális mintájú rezsimek is domináns szereplők, ezért a diplomáciai kapcsolatteremtés nemzetérdek.
Európai Unió: központosítás, migráció, belső törések
Az elemzés részletesen taglalja az EU működési nehézségeit, a föderatív központosítási törekvéseket és a tagállami szuverenitás csökkentését célzó irányokat. Példaként említi az orosz–ukrán háborút és a migrációt: Brüsszel a migráció támogatásával és a bevándorlók elosztásának erőltetésével a nemzeti identitások visszaszorítására törekszik, miközben a tagállami álláspontok különbözősége instabilitást okoz az EU hatékony működésében. A közel-keleti konfliktus kapcsán az EU a tűzszünet támogatása és a humanitárius szerepvállalás ellenére nem tudott hatékony, hosszú távú békét előmozdító politikát felmutatni.
Magyarország multivektorális külpolitikája felhelyezi az országot a világpolitikai folyamatokat alakító színtérre.
