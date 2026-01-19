Hírlevél
Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Orbán Viktor

Orbán Viktor külpolitikája egyre látványosabb eredményeket hoz – elemzés

Budapest esélyes helyszínként merült fel egy Trump–Putyin-csúcstalálkozóra, miközben a globális erőviszonyok gyorsan átrendeződnek. Orbán Viktor az elmúlt hónapokban több nagyhatalmi szereplővel is tárgyalt, és a magyar külpolitika nyugati keretek között, de több irányba nyitva próbál mozgásteret építeni – olvasható a XXI. Század Intézet elemzésében.
Orbán ViktorDonald TrumpVlagyimir Putyinkülpolitika

Orbán Viktor az elmúlt hónapokban Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is találkozott, és részt vett a közel-keleti Békecsúcson is európai vezetők között. Egy esetleges Trump–Putyin-csúcstalálkozó megrendezésére Budapest a legesélyesebb – olvasható a XXI. Század Intézet elemzésében.

Orbán Viktor nemzetközi sikereit részletezi egy friss elemzés (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor nemzetközi sikereit részletezi egy friss elemzés (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor és a multivektorális külpolitika: nyugati keretek, szélesebb mozgástér

A korábbi, kizárólag nyugati orientáció kiegészült keleti és déli kapcsolatrendszerrel, és ez a többoldalú külpolitika a globális átalakulás idején hatékony eszköznek bizonyul. Átrendeződőben a világrend: az egypólusú liberális hegemónia helyére többpólusú berendezkedés kerül, ahol a nem liberális mintájú rezsimek is domináns szereplők, ezért a diplomáciai kapcsolatteremtés nemzetérdek.

Donald Trump meghívása a következetes magyar békepolitika elismerése

Európai Unió: központosítás, migráció, belső törések

Az elemzés részletesen taglalja az EU működési nehézségeit, a föderatív központosítási törekvéseket és a tagállami szuverenitás csökkentését célzó irányokat. Példaként említi az orosz–ukrán háborút és a migrációt: Brüsszel a migráció támogatásával és a bevándorlók elosztásának erőltetésével a nemzeti identitások visszaszorítására törekszik, miközben a tagállami álláspontok különbözősége instabilitást okoz az EU hatékony működésében. A közel-keleti konfliktus kapcsán az EU a tűzszünet támogatása és a humanitárius szerepvállalás ellenére nem tudott hatékony, hosszú távú békét előmozdító politikát felmutatni.

Magyarország multivektorális külpolitikája felhelyezi az országot a világpolitikai folyamatokat alakító színtérre.

A XXI. Század Intézet teljes elemzését ide kattintva olvashatja.

 

