Orbán Viktor külpolitikája egyre látványosabb eredményeket hoz – elemzés

Orbán Viktor az elmúlt hónapokban Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is találkozott, és részt vett a közel-keleti Békecsúcson is európai vezetők között. Egy esetleges Trump–Putyin-csúcstalálkozó megrendezésére Budapest a legesélyesebb – olvasható a XXI. Század Intézet elemzésében.

Orbán Viktor nemzetközi sikereit részletezi egy friss elemzés (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor és a multivektorális külpolitika: nyugati keretek, szélesebb mozgástér

A korábbi, kizárólag nyugati orientáció kiegészült keleti és déli kapcsolatrendszerrel, és ez a többoldalú külpolitika a globális átalakulás idején hatékony eszköznek bizonyul. Átrendeződőben a világrend: az egypólusú liberális hegemónia helyére többpólusú berendezkedés kerül, ahol a nem liberális mintájú rezsimek is domináns szereplők, ezért a diplomáciai kapcsolatteremtés nemzetérdek.