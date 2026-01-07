Nincs megállás! Orbán Viktor rendkívüli videót osztott meg

Munkában az operatív törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.
A leginkább veszélyeztetettebb vármegyék az Somogy, Veszprém, Komárom-Esztergom, előfordulnak széllökések az Északi-, illetve a Dunántúli-középhegységben, azonban elzárt útvonal nincsen – hangzott el az Operatív Törzs ülésén.
Orbán Viktor az ülésen elmondta:
Olyan várakozásunk nincs, hogy eszközhiány lép fel. Csak az a kérdés, hogy jól működtetjük-e az eszközeinket
– hangsúlyozta a miniszterelnök. Pintér Sándor belügyminiszter elmondta:
Mínusz 10-20 fokos hőmérséklet az körülbelül 10-14 napig is eltarthat a jelenlegi előrejelzések szerint. Ez jelentős veszélyt jelent a megnövekedő csúszásveszély miatt.
Jelentkezem Sándor, akkor ma még legalább egyszer hívlak – mondta Orbán Viktor a belügyminiszternek.
