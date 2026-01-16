„A rádióban volt minden is” – fogalmazott Orbán Viktor, mikor a reggeli műsorról kérdezték.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában 2026. január 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor: A hópróbát az ország kiállta

Az első felvonást kivédtük, de készülni kell, mert könnyen lehet második és harmadik felvonás is.”

A miniszterelnök végül köszönetet mondott mindenkinek, aki segített a hóhelyzet megoldásában.