Rendkívüli

orbán viktor

Orbán Viktor lemondott Szoboszlaiékról

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor lemondott Szoboszlaiékról – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből. A kormányfő közösségi oldalán árulta el, hogy a Liverpool Bajnokok Ligája-meccse helyett a Ferencváros Európa-liga-találkozóját választja.
orbán viktorkormányfőliverpool

Orbán Viktor miniszterelnök, Szoboszlai (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

Magyar szempontból ugyanis több fontos focimeccsre is sor kerül a következő időszakban, előbb szerda este a Liverpool a Qarabaggal játszik a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd csütörtökön a Ferencváros a Nottingham Forest ellen lép pályára az Európa Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában.

Orbán Viktor ezen két sorsdöntő találkozó kapcsán jelentkezett be közösségi oldalán. Arról kérdezték a kormányfőt, hogy nézi-e szerda este Szoboszlaiék meccsét. A miniszterelnök azonban beáldozta a Liverpool Bajnokok Ligája találkozóját a csütörtöki Fradi meccsért.

Minden nincs. Ma meló, holnap meccs. Hajrá, Fradi!

– írja Orbán Viktor a posztjában, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:


 

 

