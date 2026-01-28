Orbán Viktor lemondott Szoboszlaiékról – derül ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből.

Fotó: Facebook

Magyar szempontból ugyanis több fontos focimeccsre is sor kerül a következő időszakban, előbb szerda este a Liverpool a Qarabaggal játszik a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd csütörtökön a Ferencváros a Nottingham Forest ellen lép pályára az Európa Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában.

Orbán Viktor ezen két sorsdöntő találkozó kapcsán jelentkezett be közösségi oldalán. Arról kérdezték a kormányfőt, hogy nézi-e szerda este Szoboszlaiék meccsét. A miniszterelnök azonban beáldozta a Liverpool Bajnokok Ligája találkozóját a csütörtöki Fradi meccsért.

Minden nincs. Ma meló, holnap meccs. Hajrá, Fradi!

– írja Orbán Viktor a posztjában, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:



