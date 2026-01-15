Orbán Viktor a lengyel elnöknek: Remek meglátás!

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök nemrég arról beszélt, hogy Grönland ügye Dániára és az Egyesült Államokra tartozik. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált.

Karol Nawrocki szerint Grönland kérdése fundamentálisan két félre, az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra és Dánia miniszterelnökére, Mette Frederiksenre tartozik. Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy egyetért a lengyel elnökkel.

Jól mondod. Jó meglátás! – írta a miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében.

Karol Nawrocki kijelentései rávilágítanak arra a diplomáciai káoszra, ami Donald Trump amerikai elnök kijelentései óta az európai vezetőket jellemzi. Mint ismert, az amerikai elnök jelezte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra nemzetbiztonsági okok miatt.

Egymásra licitálnak az európai vezetők Grönland mellett

Az európai vezetők azóta egymásra licitálva próbálják bizonyítani kiállásukat Grönland mellett.

Emmanuel Macron francia elnök súlyos következményekről beszélt abban az esetben, ha az Egyesült Államok erővel akarná elvenni a Dániához tartozó, de autonóm státuszt élvező szigetet. Németország pedig nemrég bejelentette, hogy katonákat küld Grönlandra. Igaz szám szerint csak 13-at.

Szerdán egyébként tárgyalásokat folytatott a grönlandi és a dán külügyminiszter Washingtonban, ami kapcsán jelezték, hogy konstruktívak megbeszélés zajlott, azonban a vörös vonalak és a fundamentális nézeteltérések maradtak.