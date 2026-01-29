Orbán Viktor maga viszi házhoz a nemzeti petíciót

Március elejéig minden magyar háztartásba meg kell érkeznie a nemzeti petíciós kérdőíveknek. A nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse.
Indul a nemzeti petíció – kezdte új bejegyzését Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök azt is bejelentette, az első petíciós lapot személyesen viszi ki. A kormányfő a petíció három kérdésére utalva kijelentette: „Nem fizetünk!”.
A miniszterelnök azt is közölte:
- nemet kell mondani a háború finanszírozására,
- nemet kell mondani arra, hogy a magyarok pénzéből működtessék Ukrajnát tíz éven keresztül és
- nemet kell mondani a rezsicsökkentés eltörlésére is.
