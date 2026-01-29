Orbán Viktor maga viszi házhoz a nemzeti petíciót

Indul a nemzeti petíció – kezdte új bejegyzését Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök azt is bejelentette, az első petíciós lapot személyesen viszi ki. A kormányfő a petíció három kérdésére utalva kijelentette: „Nem fizetünk!”.

Orbán Viktor Fotó: Facebook

A miniszterelnök azt is közölte: