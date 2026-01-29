Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Olvasta?

Lezárják az M1/M7-es autópálya kivezető szakaszát!

Orbán Viktor

Orbán Viktor maga viszi házhoz a nemzeti petíciót

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Március elejéig minden magyar háztartásba meg kell érkeznie a nemzeti petíciós kérdőíveknek. A nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorUkrajnanemzeti petíció

Indul a nemzeti petíció – kezdte új bejegyzését Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök azt is bejelentette, az első petíciós lapot személyesen viszi ki. A kormányfő a petíció három kérdésére utalva kijelentette: „Nem fizetünk!”. 

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor Fotó: Facebook

A miniszterelnök azt is közölte: 

  • nemet kell mondani a háború finanszírozására, 
  • nemet kell mondani arra, hogy a magyarok pénzéből működtessék Ukrajnát tíz éven keresztül és 
  • nemet kell mondani a rezsicsökkentés eltörlésére is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!