Orbán Viktor: A magyar kormány a dél-amerikai események kapcsán is munkában.

A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor beszámolója szerint, a mai események után,
Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.”
Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán tájékoztatott, hogy Caracasban
egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvettük, jól van.”
A másik fontos kérdés, ami Venezuelával kapcsolatban felvetődik az az olaj. Ennek megfelelően Orbán Viktor egyeztetett a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a krízis árfelhajtó hatását Magyarországon ki lehessen védeni.
A magyar kormány munkában”
– nyugtatott meg mindenki a miniszterelnök.
