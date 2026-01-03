Orbán Viktor beszámolója szerint, a mai események után,

Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.”

Orbán Viktor: A magyar kormány a dél-amerikai események kapcsán is munkában. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán tájékoztatott, hogy Caracasban

egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvettük, jól van.”

A másik fontos kérdés, ami Venezuelával kapcsolatban felvetődik az az olaj. Ennek megfelelően Orbán Viktor egyeztetett a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a krízis árfelhajtó hatását Magyarországon ki lehessen védeni.

A magyar kormány munkában”

– nyugtatott meg mindenki a miniszterelnök.