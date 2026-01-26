Hírlevél
Orbán Viktor elárulta, hogy miért fognak győzni áprilisban

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

Orbán Viktor: Ha meg tudod védeni a magyar mezőgazdaságot, akkor megvédted a termelőidet

36 perce
Ha meg tudod védeni a magyar mezőgazdaságot, akkor megvédted a termelőidet, ha nem, akkor átadtad tízmillió ember fogyasztását és annak a pénzügyi erejét az importőröknek, vagyis a kereskedőknek – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor szerint mindez a magyar szuverenitásnak is kulcskérdése, vagyis, hogy legyen magyar vidék, legyen falu és legyen magyar mezőgazdaság.
Miről is szól valójában az, hogy Dél-Amerikából (a Mercosur-megállapodás) vagy Ukrajnából olcsó élelmiszert hoznak be? – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök, aki egyúttal rámutatott, azzal, hogy tízmillió magyar importot fogyaszt, az jó üzlet a kereskedőknek. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a Mercosur-megállapodás és az Ukrajnából beáramló olcsó élelmiszer csak a kereskedőknek lenne jó (Fotó: AFP)

Valójában itt a kereskedők és a termelők közötti rejtett háborúról is szó van. Ha meg tudod védeni a magyar mezőgazdaságot, akkor megvédted a termelőidet. Ha nem, akkor átadtad tízmillió ember fogyasztását és annak a pénzügyi erejét az importőröknek, vagyis a kereskedőknek

– magyarázta a kormányfő. – Ezért a magyar szuverenitásnak is kulcskérdése, hogy legyen magyar vidék, legyen falu és legyen magyar mezőgazdaság – tisztázta Orbán Viktor.

 

