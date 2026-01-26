Orbán Viktor: Ha meg tudod védeni a magyar mezőgazdaságot, akkor megvédted a termelőidet

Miről is szól valójában az, hogy Dél-Amerikából (a Mercosur-megállapodás) vagy Ukrajnából olcsó élelmiszert hoznak be? – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök, aki egyúttal rámutatott, azzal, hogy tízmillió magyar importot fogyaszt, az jó üzlet a kereskedőknek.

Orbán Viktor szerint a Mercosur-megállapodás és az Ukrajnából beáramló olcsó élelmiszer csak a kereskedőknek lenne jó (Fotó: AFP)

Valójában itt a kereskedők és a termelők közötti rejtett háborúról is szó van. Ha meg tudod védeni a magyar mezőgazdaságot, akkor megvédted a termelőidet. Ha nem, akkor átadtad tízmillió ember fogyasztását és annak a pénzügyi erejét az importőröknek, vagyis a kereskedőknek

– magyarázta a kormányfő. – Ezért a magyar szuverenitásnak is kulcskérdése, hogy legyen magyar vidék, legyen falu és legyen magyar mezőgazdaság – tisztázta Orbán Viktor.